Las emotivas palabras que Mike Bahía le dedicó a Greeicy en pleno concierto en Chile

Mike Bahía y Greeicy conforman una de las parejas más populares en la farándula colombiana. De hecho, hace un par de meses nació Kai, su primer hijo, inundando de felicidad a los artistas, quienes han tomado la paternidad como una experiencia maravillosa.

A propósito de su retoño, la pareja de cantantes está por estos días en plena gira: Amantes tour: Kai. Una de sus paradas recientes fue en Santiago de Chile, donde Mike Bahía protagonizó un emotivo momento.

Cuando se disponía a cantar Buscándote, una de sus canciones más conocidas, Mike Bahía hizo un paréntesis para hablar, precisamente, de la mujer que lo acompaña hasta el día de hoy.

“Cuando uno va a hablar de la vida de uno, tiene que hablar de las bendiciones que la vida le ha dado a uno y sería imposible hablarles de mí, contarles mi historia, sin hablar de ella. Cuando me tatué su cara aquí en esta pierna, más de uno me decía: ‘estás loco’, ¿loco de qué?, loco de amor estoy. ¿Entonces, uno tiene un hijo con una persona no es para toda la vida y un tatuaje sí lo es? No sé“, dijo el músico caleño en la introducción de su relato.

En seguida, destacó cómo encontró las palabras perfectas para describir sus sentimientos por Greeicy: “Pero sería imposible hablarles de mí sin contarles de nuestra historia, sin contarles el día que encontré las palabras, las palabras justas (si hay algún enamorado por aquí, tome nota), así sea calladito y dígale: ‘tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte’”. De esta manera, Mike dedicó la interpretación de Buscándote al amor de su vida.

Por supuesto, las enternecedoras palabas del artista motivaron varios comentarios en redes sociales, donde el video fue reposteado por una cuenta dedicada a hacer seguimiento a los famosos.

“Por qué suben mis expectativas tan altas! Con todo lo que he pasado en mi vida se me hace tan difícil creer en estas cosas. Dios permita que ese amor dure por siempre y se mantengan juntos. No todos en este paso por la tierra podemos vivir esto!”; “Dios mío. El día que alguien hable así de ti se debe sentir ufff lo máximo”; “Son muy pocas las personas que hablan tan lindo de la otra persona. Amo este detalle, quiero un amor así”, dicen algunos de los comentarios compartidos en Instagram.

Greeicy Rendón confesó si quiere tener más hijos

A través de sus redes sociales, tanto Greeicy como Mike han compartido algunas imágenes de momentos especiales junto a su retoño, sin embargo, todavía no lo han expuesto completamente al ojo público al no revelar el rostro del pequeño.

Recientemente, durante una entrevista para el programa De boca en boca, Greeicy Rendón se refirió a algunos cambios que ha tenido su vida ante esta faceta como madre, la cual sigue explorando con orgullo.

“Siento que, esto suena muy mamá, los hijos llegan a edificarte. Te edifican, te mejoran, te retan constantemente, te enseñan todo el tiempo (...). En mi caso personal, hay un ser que está a mi lado, observando todo lo que yo hago, que quiero que él vea, y en eso estoy”, expresó la artista vallecaucana.

Así mismo, destacó que en su vida tiene muchos amores, por ejemplo, Mike Bahía. No obstante, precisó que el amor de madre es completamente diferente. “Uno no puede explicarlo, es un amor único”, dijo.

Finalmente, aunque Kai apenas tiene unos meses de vida, Greeicy Rendón también confesó si planea tener más hijos en el futuro. Sin dar mayores detalles, no descartó un segundo retoño.

“Más adelante, de pronto, hay que esperar cómo fluye la cosa”, indicó Greeicy.