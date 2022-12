Greeicy y Mike Bahía revelaron si le están buscando una hermanita a Kai

Greeicy Rendón y Mike Bahía se robaron las miradas de millones de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la nueva faceta artística que están presentando con Amantes Tour, la gira por Latinoamérica con la que revivieron sus temas más famosos. Este proyecto lo hicieron en compañía de su hijo Kai, quien cautivó a los curiosos y seguidores de ambos cantantes, los cuales siguen evitando mostrar su carita de manera pública.

En medio de este recorrido, la pareja vivió momentos especiales con sus fanáticos, quienes cantaron a grito herido cada una de las letras que acompañan sus carreras profesionales. Ambos colombianos disfrutaron de la alegría de los asistentes a sus conciertos, aprovechando para contagiarlos de bastante emoción por el cariño que sienten.

No obstante, Greeicy Rendón y Mike Bahía llamaron la atención de algunos seguidores con una serie de declaraciones que dieron durante una rueda de prensa en Quito, Ecuador. Los artistas dialogaron y expresaron la felicidad que les causaba ver a su hijo acompañándolos en este proceso, mientras se aventuraba en vuelos, lugares y situaciones.

La pareja no dudó en mencionar que les gustaría que el menor tuviera una compañía a futuro, por lo que Rendón no lo pensó dos veces y aseguró que quieren una hija. Estas palabras irían también de la mano de las declaraciones que dio Bahía en el pasado, donde puntualizó que le encantaría ser papá por segunda vez, pero de una niña que llamarían Arena.

“¿Viene Arena?, yo preferiría que pudiera llegar en algún momento de la vida, que no es una cosa que tiene que fluir, pero nos parecería muy lindo que Kai tuviera una parcerita, su compañerita de juegos, de vida, de fiestas, de todo”, dijo Greeicy, según reseña también la revista Vea.

En este espacio, Mike fue claro en que esto no es algo que estén planeando a todo momento, ya que su “mundo es de aventuras inesperadas”. Sin embargo, sí manifestó que no descarta la posibilidad de que su familia crezca más y se construya una nueva etapa en su realidad.

“La vida nos ha sorprendido y lo cuento por los dos cuando digo que la vida desde que estamos juntos nos ha sorprendido con cosas demasiado hermosas y no veo por qué preocupar nuestras mentes mientras están pasando por la ventana cosas tan bonitas”, indicó el intérprete, señalando que todo se dará en el momento que corresponde.

Las emotivas palabras que Mike Bahía le dedicó a Greeicy en pleno concierto en Chile

Cuando se disponía a cantar Buscándote, una de sus canciones más conocidas, Mike Bahía hizo un paréntesis para hablar, precisamente, de la mujer que lo acompaña hasta el día de hoy.

“Cuando uno va a hablar de la vida de uno, tiene que hablar de las bendiciones que la vida le ha dado a uno y sería imposible hablarles de mí, contarles mi historia, sin hablar de ella. Cuando me tatué su cara aquí en esta pierna, más de uno me decía: ‘estás loco’, ¿loco de qué?, loco de amor estoy. ¿Entonces, uno tiene un hijo con una persona no es para toda la vida y un tatuaje sí lo es? No sé”, dijo el músico caleño en la introducción de su relato.

En seguida, destacó cómo encontró las palabras perfectas para describir sus sentimientos por Greeicy: “Pero sería imposible hablarles de mí sin contarles de nuestra historia, sin contarles el día que encontré las palabras, las palabras justas (si hay algún enamorado por aquí, tome nota), así sea calladito y dígale: ‘tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte’”. De esta manera, Mike dedicó la interpretación de Buscándote al amor de su vida.