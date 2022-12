Greeicy Rendón preocupa a sus fans por un video que grabó en la clínica

A través de las redes sociales, la cantante y actriz Greeicy Rendón publicó un video que ha preocupado a cientos de sus seguidores. La joven madre de Kai y pareja del también cantante Mike Bahía grabó un video en el que se le ve en una clínica, al parecer, en medio de algún procedimiento de salud.

Rendón, quien es reconocida también por ser una creadora de contenido frecuente, ha vendido contando en sus redes sobre sus conciertos y aventuras durante los últimos días; sin embargo, este miércoles 14 de diciembre sorprendió con un pequeño mensaje y una imagen en la que se le ve con una máscara de oxígeno.

“Mañana y pasado, nos vemos porque nos vemos”, fue el corto mensaje que expresó en su video, sin detallar por qué estaba en una clínica en esas condiciones. Lo que sí indicó es que su paso por el centro de salud sería rápido, puesto que afirmó que posiblemente al día siguiente ya estaría de nuevo en sus tareas rutinarias.

Justamente, este 15 y 16 de diciembre la pareja tiene programados dos conciertos en Guatemala y El Salvador, respectivamente, en el marco de Amantes tour: Kai en Latinoamérica, que en días anteriores estuvo en Chile y Perú.

En 2023, esta gira se trasladará a Estados Unidos.

Greeicy Rendón y la infidelidad

El papel más recordado por sus seguidores fue el que hizo en la serie de televisión Chica vampiro, allí le dio vida a Daisy O’Brian McLaren, la protagonista de la historia. Asimismo, hace poco volvió a cautivar en el mundo actoral, pues fue uno de los personajes principales de Ritmo salvaje.

Por otro lado, como cantante también se ha ganado el corazón de muchas personas. Esto se refleja en las diferentes plataformas de música en streaming, donde suma más de cinco millones de oyentes mensuales, lo que la posiciona como una de las artistas colombianas más escuchadas.

La canción que más reproducciones tiene es Destino, la cual suma más de 219 millones; seguida está de Esta Noche y Amantes, con 132 y 174 millones, respectivamente. Por si fuera poco, la mujer es una de las colombianas con más seguidores en las redes sociales, pues tiene más de 21 millones.

Ahora bien, varios de sus seguidores quieren saber un poco más de la vallecaucana, razón por la cual Greeicy, en un concierto en Chile, comentó que hace un tiempo sufrió una decepción amorosa.

Según la intérprete, un hombre la engañó, pero ella decidió hacer caso omiso a la situación y continuar como si nada hubiera pasado, es decir, lo perdonó con la esperanza de que no volviera a suceder.

“La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero, pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: ‘Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido’, dijo. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento?, a mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, manifestó.

No obstante, la situación se volvió de mucha más tensión cuando los músicos pararon de tocar, razón por la cual la artista indicó lo siguiente: “La segunda vez, es más, ¿por qué dejan de tocar? ¿Saben por qué dejan de tocar? Porque lo conocían”.

La actriz se acercó a uno de sus bailarines y le preguntó si conocía a ese hombre, pero este se mostró nervioso y no le dio una respuesta.

“Se les hace así porque lo conocían. Sabían lo que me estaba haciendo, sabían lo que estaba pasando y ninguno fue capaz de decirme nada, pero está bien, no pasa nada”, concluyó.