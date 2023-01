En una explosiva entrevista el príncipe Harry calificó de ‘peligrosa’ y ‘villana’ a Camila Parker

El príncipe Harry sigue dando de qué hablar tras sus explosivas declaraciones en el documental ‘Harry y Meghan’ en el que comparten la historia de su relación y los retos que han llevado a ambos a enfrentar las complicaciones que les trajo retirarse de la vida real.

Tras este documental, Harry ha confirmado que va a publicar su biografía, Spare, que promete generar un estruendo en el Reino Unido por sus duras declaraciones y será publicado el próximo 10 de enero.

Algunos detalles de este esperado libro se dieron a conocer. En él, Harry se refiere a la agresividad de su hermano mayor, el príncipe William, quien lo habría agredido físicamente en una discusión.

Prince Harry tells @andersoncooper, "I was probably bigoted before the relationship with Meghan." See the interview, Sunday on 60 Minutes. https://t.co/5XclKEFFVY pic.twitter.com/ALdU3golBB — 60 Minutes (@60Minutes) January 5, 2023

Hasta ahora la familia real ha guardado silencio ante lo que vendrá luego de que se conozca la totalidad del libro, pero fuentes consultadas por el Sunday Times, dan cuenta de que el príncipe Guillermo está “ardiendo en ira” tras los comentarios de su hermano Harry.

En un reciente capítulo de esta novela real, el príncipe Harry se sentó con Anderson Cooper, periodista y presentador del programa 60 minutos, de la cadena de televisión CBS en una explosiva entrevista en la que una vez más se va contra su madrastra Camila Parker.

En la entrevista que tuvo como objetivo promocionar el tan esperado libro, Harry atacó a la esposa de su padre y dijo que “necesitaba rehabilitar su imagen”, como también la acusó de conspirar para casarse con su padre durante años y así convertirse en reina, resume el Daily Mail.

William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. - Foto: getty images

Según narró Harry para CBS, el ahora Rey Carlos lll le habría suplicado que no atacara a su esposa e incluso le hizo otra advertencia antes de que Harry tomara la decisión de publicar el libro y aceptara realizar el documental de Netflix.

Como “villana” y “peligrosa” calificó Harry a su madrastra y, según sus memorias, él y su hermano le habrían pedido a su padre que no se casara con ella.

“Ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen” dijo Harry a Anderson Cooper de 60 Minutos y agregó que forjó “conexiones” con la prensa en el Reino Unido para intentar “rehabilitar su imagen” y escribir “historias positivas” sobre ella.

“Ella era la villana, era una tercera persona en el matrimonio, necesitaba rehabilitar su imagen”, dijo el príncipe Harry durante la entrevista - Foto: UK Press via Getty Images

“Eso la hizo peligrosa debido a las conexiones que estaba forjando dentro de la prensa británica. Y había una disposición abierta en ambos lados para intercambiar información y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser Reina Consorte”, dijo Harry en la entrevista que menciona el Daily Mail.

“Anderson Cooper entrevistará al Príncipe Harry en 60 Minutos el próximo domingo 8 de enero en CBS. Será la primera entrevista televisiva del príncipe Harry en Estados Unidos”, así fue como 60 minutos promocionó la entrevista a través de sus redes sociales.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

De acuerdo con el diario The Guardian, una de las revelaciones del libro tiene que ver con un doloroso episodio vivido entre los dos príncipes (Harry y William), que se escribió a punta de agresiones y gritos, y que ha resultado difícil de superar para el duque de Sussex.

Tras la acalorada pelea, Harry asegura que su hermano le ofreció una disculpa a medias pues, si bien consideró que no obró bien, no consideró que la actuación con su hermano haya sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro asegura que el futuro rey le pidió no comentar lo sucedido con Meghan Markle.

Aún no ha salido a la venta la esperada autobiografía del príncipe Harry, Spare (En la sombra), y ya en el mundo crece la polémica por las explosivas revelaciones que contiene el descarnado relato del hijo menor del rey Carlos III.

Su publicación, prevista para este 10 de enero en todo el mundo, se da mientras la familia real británica intenta recuperarse del golpe que supuso la docuserie de Netflix Harry y Meghan, en la que la pareja contó los motivos que la llevaron a renunciar a su lugar en la monarquía para radicarse definitivamente en Estados Unidos, lejos de la presión mediática y de la “narrativa contra ellos” por parte de los grandes diarios británicos, orquestada, según Harry, por el propio Palacio de Buckingham.

Si bien el libro, como dice la editorial Penguin Random House, recorre la vida del príncipe de 38 años y lleva a los lectores, entre otros momentos, “a una de las escenas más abrumadoras del siglo XX: dos niños, dos príncipes, caminando detrás del ataúd de su madre mientras el mundo entero los observaba entre el dolor y el horror”, lo cierto es que se trata de un relato crudo y honesto que no dejará títere con cabeza.

Uno de los personajes de la monarquía que peor sale librado es el príncipe William, heredero al trono, en medio de la creciente ‘guerra fría’ que vive con su hermano, desde que este se casó con Meghan Markle en 2018. Una decisión que nunca fue bien vista por el mayor de los hijos de Lady Di. Harry lo califica como un archienemigo con quien siempre compitió.

El príncipe Harry, duque de Sussex, de Gran Bretaña, junto al rey Carlos, Ana, la princesa real y Guillermo, príncipe de Gales, mientras saludan durante el funeral de estado y el entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. - Foto: REUTERS

De hecho, una de las revelaciones más escandalosas tiene que ver con una pelea ocurrida en 2019, en la propia casa de Harry, en el Palacio de Kensington, filtrada por The Guardian.

La pelea fue tan acalorada que llevó a los hermanos a irse a los golpes, tras lo cual William tumbó a su hermano en el suelo, llevado por la ira. Esta surgió luego de que William tildara a Markle de “difícil y grosera”, lo que Harry asoció con la “narrativa” que la prensa ha usado contra su esposa, que –según confesó él mismo al programa 60 minutos, de la CBS– fue orquestada desde el Palacio de Buckingham para desacreditarla.

Los hermanos llevaban varios minutos intercambiando insultos hasta que William afirmó que, en realidad, estaba tratando de ayudar debido a las peleas constantes entre los Sussex y la prensa. Harry, se lee en el libro, dijo: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? ¿Así es como llamas a esto? ¿Ayudarme?”.

La princesa Diana (1961 - 1997), el príncipe Harry, el príncipe Guillermo y el príncipe Carlos en un desfile en el Mall, Londres en 1994. - Foto: Getty Images

El comentario enfureció a su hermano, quien maldijo mientras caminaba hacia él, y un asustado Harry se fue a la cocina. El menor de los hijos de Carlos escribe que, una vez allí, le brindó a un vaso de agua: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”. Pero su hermano dejó el agua “y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

William lo instó a devolver el golpe, citando peleas que tuvieron de niños, a lo que Harry se negó. Él se fue por unos instantes, para luego regresar “arrepentido y disculpándose”.

Tras la pelea, William ofreció una disculpa a medias, pues si bien consideró que no obró bien, no creyó que su actuación hubiera sido una agresión. Incluso, en otro momento de libro, asegura que el futuro rey le pidió no comentar con Meghan Markle sobre lo sucedido.

Harry no se lo dijo inmediatamente a su esposa, pero sí llamó a su terapeuta. Sin embargo, Meghan notó después los “rasguños y moretones”.

“El príncipe Harry y Meghan Markle dijeron que hubo “conversaciones dañinas y preocupantes sobre el color de la piel de Archie” que no significaban racismo, pero vieron una cacería de brujas “racista real” de 2 años en todo el mundo...”, publicó el reportero Jack Hardwick.

So.. Prince Harry and Meghan Markle said there were “damaging and concerning conversations about Archie’s skin colour” didn’t mean racism but watched a 2 year “royal racist”witch hunt around the globe… and is going mental that “false”stories about he and M were never corrected?! pic.twitter.com/i6qQevyF7x — Jack Hardwick (@jackhardwick93) January 8, 2023

Otra de las impactantes revelaciones tiene que ver con su paso por el Ejército, que lo obligó a prestar servicio en Afganistán, en donde Harry dice haber dado de baja a 15 combatientes talibanes, a quienes vio “como piezas de ajedrez quitadas del tablero”, pero no como “personas”.

Además, confesó que consumió cocaína “algunas veces”, a los 17 años, la misma edad en la que perdió su virginidad, después de que en una salida a cazar le ofrecieran “una línea”.