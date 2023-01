Una a una, estas son las escandalosas revelaciones del príncipe Harry en su libro ‘Spare’

El mundo y la familia real británica apenas se recuperan del escándalo que los Sussex armaron con su documental de Netflix, Harry & Meghan, con el que revelaron detalles de cómo los Windsor Mountbatten se comportaron desde que el príncipe y la actriz iniciaron su relación, hasta que renunciaron a ser miembros seniors de la realeza para resguardarse en Estados Unidos.

Ahora, Harry vuelve a generar un ambiente de preocupación y tensión entre su familia con el anuncio del estreno de sus memorias, un libro autobiográfico llamado Spare, que saldrá a la venta el próximo 10 de enero y promete una serie de afirmaciones, acusaciones y revelaciones escandalosas que no dejarán “títere con cabeza” entre la familia real.

Según lo que se conoce hasta ahora por medios como el Mail Online y The Sun, Harry le suplicó a su padre que no se casara con Camila Parker ya que temía que se convirtiera en su “madrastra malvada”.

“Recuerdo que me preguntaba (...) si sería cruel conmigo, si sería como todas las madrastras malvadas de los cuentos”.

Harry también hizo una comparación sobre el momento en que conoció a Camila y aseguró que era como recibir una inyección. “Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás”, escribió Harry en su libro según los medios nombrados.

Harry habla en su libro sobre los talibanes que dio de baja Afganistán, en total mató a 25. “No pienso en ellos como personas”, dice. - Foto: Getty Images

Otra de las cosas que dijo el duque es que era muy pequeño para notar el romance de su padre con la mujer que es ahora reina consorte, pero que su hermano William sí había sospechado. “Lo confundían y lo atormentaban (...). Cuando lo confirmaron, sintió un remordimiento terrible por no haber dicho o hecho nada antes”, escribió el príncipe Harry, según The Sun. Además, el Mail Online citó un pasaje que dice: “Willy sospechaba de la otra mujer desde hacía mucho tiempo”.

Camila Parker ahora es reina consorte tras la muerte de Isabel II. - Foto: UK Press via Getty Images

Una revelación que hizo Harry es que en su juventud consumió cocaína, “Era un chico de 17 años dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el orden preestablecido (...). Al menos, de eso intentaba convencerme”.

Además también cuenta en su libro Spare que ve a su hermano William como un “archienemigo”. El príncipe concedió una entrevista en Good Morning America de ABC y el presentador le preguntó por un fragmento de su escrito donde hablaba del duque de Cambridge, “Siempre ha habido esta competencia entre nosotros, extrañamente. Creo que realmente juega o siempre juega con la mecánica del “heredero y el repuesto”, dijo Harry.

Los hijos de la princesa Diana estuvieron en su homenaje. - Foto: AP

Y por si fuera poco, Harry habla en su biografía sobre la agresión física que recibió de su propio hermano. Según The Guardian, todo sucedió durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle, en 2019, donde William llamó a la duquesa como grosera, difícil y abrasiva.

Los duques de Sussex ya han revelado varios hechos de la familia real. - Foto: AFP

“Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, contó. Y aunque su hermano lo incitó a que le devolviera el golpe, luego reaccionó y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo así que le pidió perdón a Harry.

Por último, mientras el príncipe estuvo de servicio en Afganistán, mató a 25 personas. Cabe resaltar que estuvo dos veces, una entre 2007 y 2008 y otra entre 2012 y 2013.

“Me propuse, desde el primer día, no irme nunca a la cama con la duda de si había hecho lo correcto... si había disparado a talibanes y solo a talibanes, sin civiles en las inmediaciones. Quería volver al Reino Unido con todos mis miembros, pero más que eso quería volver a casa con la conciencia intacta”, escribió Harry en sus memorias, según el Telegraph.