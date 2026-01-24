Príncipe Harry acusa a la prensa británica de convertir la vida de Meghan Markle en “un absoluto infierno”

El príncipe Harry volvió a cargar este miércoles contra la prensa sensacionalista británica durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Londres, donde declaró en el juicio en el que enfrenta a la editorial Associated Newspapers Ltd (ANL), propietaria de The Daily Mail y The Mail On Sunday. Entre lágrimas, el duque de Sussex aseguró que los tabloides han convertido la vida de su esposa, Meghan Markle, en “un absoluto infierno”.

Durante la tercera jornada del proceso, Harry respondió primero a las preguntas de la defensa del grupo editorial y posteriormente a las de su propio abogado, David Sherborne. Al referirse al impacto personal del litigio, afirmó que volver a revivir estos episodios resulta “una experiencia horrible”, especialmente cuando, según dijo, lo único que buscaban era una disculpa y que se asumieran responsabilidades.

El príncipe acusó a los medios de haber sometido a Meghan a ataques “viciosos y persistentes”, algunos de ellos con tintes racistas, lo que lo llevó a romper con la tradición real de no confrontar públicamente a la prensa. “Estoy decidido a exigir responsabilidades por el bien de todos”, declaró.

ANL niega las acusaciones y sostiene que su información provino de fuentes legítimas.

Julio Iglesias gana round

Julio Iglesias logró una primera victoria judicial este viernes, en el proceso que le abrieron por las denuncias que hicieron dos exempleadas. Las mujeres alegan haber vivido acoso por parte del cantante. El abogado de Iglesias había dicho que la justicia española no tenía jurisdicción para el caso.

“No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un fiscal universal”, aseguró José Antonio Choclán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia aceptando ese argumento.

El organismo aseguró que ni los hechos alegados habrían sucedido en el país (sino en el Caribe), ni las víctimas son españolas o residen en la madre patria.

Julio Iglesias. Foto: GETTY IMAGES

La pelea de los Beckham

La familia Beckham ha estado en medio del ojo público desde que el destacado exfutbolista inglés David Beckham contrajo matrimonio con la Spice Girl Victoria Adams en 1999. Pero ahora el matrimonio y su familia de cuatro hijos pasan por el momento más difícil de su vida pública, tras las duras acusaciones de su hijo mayor, Brooklyn, contra sus dos padres.

Todo comenzó con una publicación de seis páginas en Instagram de Brooklyn Beckham, en la que reveló que su madre le negó su baile de bodas con su esposa, reemplazándola en una ceremonia “humillante” e inapropiada al frente de 500 personas, incluido Marc Anthony, quien precedía la ceremonia.

Además, entre las acusaciones, dijo que intentó sabotear el vestido de bodas de su esposa, que solo compartían tiempo familiar si había cámaras, que rechazaban constantemente a su pareja y que, en general, su familia valora “la promoción pública y los patrocinios por encima de todo”.

La familia Beckham está en medio de una fuerte polémica. Foto: GETTY IMAGES

Con luz propia

¿Niño o niña? El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció una feliz noticia: Usha, su esposa, está embarazada. Se trata del cuarto hijo de la pareja. “Usha y el bebé están bien, y estamos deseando darle la bienvenida a finales de julio”.

“En estos momentos tan emocionantes y ajetreados, estamos especialmente agradecidos con los médicos militares que cuidan de forma excelente a nuestra familia y al personal que hace todo lo posible para que podamos servir al país, mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos”, escribió el vicepresidente en sus redes sociales. Los hermanos Ewan, Vivek y Mirabel Vance están muy contentos.

Adiós a un grande

Falleció el veterano periodista Gabriel Bonilla. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El mundo de los medios recibió la semana pasada una noticia triste: murió el veterano periodista Gabriel Bonilla, reconocido por su rigor, olfato y devoción por el oficio. Su nombre queda amarrado a una época de reportajes e investigaciones de impacto, a esa cruzada por el país que emprendió desde el Noticiero Nacional y que luego desembocó en Noticias Uno.

Colegas y espectadores lo recuerdan, además, por sus crónicas taurinas, en las que se le juntaban sus dos pasiones. Fue compañero de grandes referentes del oficio y, al mismo tiempo, maestro generoso de periodistas jóvenes que hoy son protagonistas en los medios. Su legado no acaba. El amor por el periodismo sigue en su familia en cabeza de Diego Bonilla, editor político de esta casa editorial.