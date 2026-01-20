Gente

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

El exfutbolista habló en medio de un importante evento luego de que su hijo Brooklyn revelara datos de su situación familiar.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 10:45 p. m.
Brooklyn Beckham, David Beckham y Victoria Beckham.
Brooklyn Beckham, David Beckham y Victoria Beckham.

Una disputa familiar en los Beckham ha salido a la luz con una serie de publicaciones en redes sociales de Brooklyn Beckham, quien alega que sus padres, David y Victoria Beckham, han tratado de sabotear su matrimonio y siempre priorizan la imagen pública sobre sus relaciones familiares.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió Brooklyn Beckham en varias páginas de texto publicadas en Instagram Stories.

El hijo mayor de Victoria y David Beckham publicó una serie de mensajes que reavivan la polémica sobre su distanciamiento familiar.
El hijo de la famosa pareja rompió el silencio en sus redes sociales.

“Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde llegan para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, decían las publicaciones.

Las publicaciones revelan una disputa apenas disimulada que se venía gestando en historias anónimas publicadas en medios de comunicación durante meses.

“Me estoy defendiendo por primera vez”: ¿Qué pasó con Brooklyn y sus papás, David y Victoria Beckham?

Su hermano menor, Cruz Beckham, declaró en Instagram en diciembre que Brooklyn había bloqueado a familiares en redes sociales.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, escribió Brooklyn Beckham. “No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

A diferencia de sus tres hermanos menores, Brooklyn Beckham no apareció en la reciente serie documental de su madre en Netflix y no apareció en el estreno de octubre.

Muchas de las quejas descritas en las historias de Instagram se originaron en la boda de Peltz y Beckham en Florida. Acusó a su madre de abandonar a última hora el diseño del vestido de novia de Peltz y dijo que ella se apropió del primer baile que debía tener con su esposa con música interpretada por Marc Anthony.

El hijo mayor de Victoria y David Beckham publicó una serie de mensajes que reavivan la polémica sobre su distanciamiento familiar.
El hijo mayor de Victoria y David Beckham generó polémica en internet.

“Bailó de forma muy inapropiada delante de todos”, escribió Brooklyn Beckham. “Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”.

Sin dar más detalles, también escribió que antes de la boda sus padres “me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre”.

La respuesta de David Beckham ante las declaraciones de su hijo Brooklyn

En la tarde del 20 de enero, el exfutbolista rompió el silencio desde el Foro Económico Mundial de Davos y habló del poder de las redes sociales y la información que se transmite a través de estas.

“Siempre he hablado de las redes sociales y del poder de las redes sociales. Para bien y para mal. Lo malo es que el acceso de los niños, hoy en día, puede ser peligroso“, señaló.

Victoria Beckham hizo dura confesión en su documental de Netflix; habló de sus trastornos alimenticios

Mencionó que ha procurado que su familia tenga un buen manejo de las plataformas. Sin embargo, es consciente de que en algunas ocasiones pueden caer en algunos errores.

“He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles. A veces también hay que dejar que cometan esos errores”, dijo en el evento.

*Con información de AP.

