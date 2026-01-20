Gente

Hijo de David y Victoria Beckham estalló contra sus padres y les lanzó acusaciones: “Me estoy defendiendo por primera vez”

Brooklyn Beckham se tomó sus redes para revelar su verdad acerca de por qué rompió la relación con su familia.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

20 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Después de muchos meses de especulaciones y rumores sobre los verdaderos motivos de la ruptura familiar entre Victoria y David Beckham y su hijo Brooklyn, el protagonista de esta historia decidió contar su versión a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias historias relatando algunos de los momentos que vivió con sus padres y que lo llevaron a no querer saber nada de ellos.

Sin lugar a dudas, el inicio del conflicto del joven con sus padres fue su relación con Nicola Peltz y su posterior boda, una decisión que los Beckham nunca aprobaron.

Dejando muy claro que él no quería hacer públicos los motivos del enfrentamiento, Brooklyn acusó a sus padres de haberlo presionado, creando así una situación muy difícil de tolerar.

¿Qué pasó con Brooklyn y los Beckham?

“Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado. No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, publicó en la red social.

Lejos de la imagen de familia feliz que Victoria y David siempre han proyectado ante los medios, su hijo aseguró que eso nunca existió:

“Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací”, añadió.

Además, mencionó que, para él, su familia es capaz de llegar a cualquier extremo solo para mantener las apariencias.

“Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada”, agregó.

Lejos de apoyar a su hijo en su relación con Nicola, Brooklyn aseguró en su publicación que su madre hizo todo lo posible para arruinar su boda, convirtiendo lo que debía ser el día más feliz de su vida en una verdadera tortura.

“Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, reveló Brooklyn.

Además, explicó que este enfrentamiento tiene su origen en temas económicos:

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistieron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del trato… Nunca me han tratado de la misma manera desde entonces”, señaló.

Muestra del empeño de la ex spice girl en arruinar la boda de su hijo fue el esperado momento del baile nupcial en el que ella decidió acaparar todas las miradas y bailar con su hijo.

“Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero, en cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos”, comentó el hijo de Victoria.

Feliz al lado de su esposa, el hijo de los Beckham dejó muy clara su postura al respecto, mostrando un apoyo incondicional a Nicola y señalando a sus padres como principales causantes de este conflicto:

“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales. Nos hemos esforzado durante años por aparecer y apoyar en cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar”, añadió.

Consciente de los rumores que apuntan a que es Nicola la que lo está controlando para que se aleje de su familia, el joven explica que desde que se ha alejado de ellos vive mucho más tranquilo.

“Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”, concluyó.

