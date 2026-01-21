Revelan que Victoria Beckham estaría “en el suelo, hundida”, tras las duras palabras de su hijo Brooklyn

La guerra estalló en la familia Beckham el pasado martes 20 de enero. Después de meses de rumores sobre las razones de su distanciamiento de sus padres, David y Victoria Beckham, Brooklyn rompió su silencio con un demoledor comunicado publicado a través de sus redes sociales.

En este pronunciamiento confirmó que la relación con su familia está completamente rota, y acusó a sus padres de valorar por encima de todo su “imagen pública” y de haberle controlado durante años, llegando incluso a intentar arruinar su boda con Nicola Peltz.

“No quiero reconciliarme con mi familia. He visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar. La marca Beckham es lo primero. El amor familiar se mide en función de cuánto publiques en redes o de lo rápido que dejes todo para posar en una foto”, escribió Brooklyn.

Además, contó algunos de los desprecios que sus padres han hecho a su mujer y también reveló la “ansiedad” con la que ha crecido por el control que ejercían sobre él.

Victoria Beckham sorprende en Netflix con confesiones de su vida y su matrimonio; revela la verdad

Así estaría Victoria Beckham tras mensaje de su hijo

Pese a que el exfutbolista David Beckham ya habló, Victoria, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre el duro comunicado de Brooklyn, pero tal y como lo reveló el portal británico The Mirror, la diseñadora estaría “en el suelo, hundida, completamente conmocionada por lo que su hijo ha hecho”.

Brooklyn Beckham, hijo mayor de la familia, exfutbolista David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham. Foto: Getty Images

Y no es la única, ya que, según el medio, toda la familia Beckham está “en shock” y “consternada” por el mensaje de Brooklyn y “les preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más pueda revelar”, dijeron.

Reacción de David Beckham al mensaje de su hijo

Horas después de su publicación, David reapareció en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Davos (Suiza), y lo hizo mucho más serio de lo habitual y sin querer pronunciarse sobre el ataque de Brooklyn.

Fue en el programa financiero Squawk Box, de CNBC, donde David rompió su silencio durante una charla sobre el uso de las plataformas digitales en la infancia: “Hay que dejar que los hijos cometan errores”.

“Lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones adecuadas. He podido usar mi plataforma para mis seguidores, para UNICEF. Y ha sido la herramienta más importante para concienciar a la gente sobre lo que está sucediendo en el mundo con los niños. Y he tratado de hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos: a veces hay que dejar que ellos también cometan esos errores”, dijo el exfutbolista.