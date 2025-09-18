Victoria Beckham sorprende en Netflix con confesiones de su vida y su matrimonio; revela la verdad

La diseñadora de modas, cantante y empresaria, Victoria Beckam, es una de las personalidades con mayor reconocimiento a nivel mundial, pues tras haber saltado a la fama como una de las integrantes de la girl band Spice Girls, se robó el corazón de millones de personas que la siguen en redes sociales con el fin de conocer cada uno de los detalles de su vida.

Luego de varios años, comenzó una carrera como solista en la industria de la música y posteriormente, compartió su talento y conocimiento en cuanto a la historia de la moda y su importancia en la actualidad.

La pareja llegó al altar en el año 1999. | Foto: Getty Images

Su trabajo en algunas de las pasarelas internacionales más importantes y con las figuras más influyentes de la farándula, marcó por el completo este segmento de la belleza y la catapultó entre los amantes de la moda y estilo.

Otro detalle que llama la atención de Victoria es su vida sentimental, pues desde el año 1999 está casada con el exfutbolista inglés David Beckam, con quien tiene cuatro hijos.

Su familia recibe, de manera constante, la atención de la prensa debido a su relevancia en los ámbitos del deporte y el entretenimiento.

¿Qué se sabe de la serie biográfica de Victoria Beckham?

En el mes de agosto del 2024 se anunciaron las grabaciones de la producción en manos de la plataforma de streaming Netflix, con la promesa de que la celebridad estaría compartiendo una visión profunda a nivel personal de todas las responsabilidades con las que cuenta en su día a día.

“Un acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados. La serie también explora su era bajo los reflectores y la fama mundial”, se lee en la publicación.

A partir del próximo jueves, 9 de octubre, la docuserie estará disponible en el catálogo oficial de la plataforma. Con un total de tres capítulos, la producción dirigida por Nadia Hallgreen relatará los inicios de su carrera en la música y narrará cada uno de los momentos que la llevaron a ser catalogada una de las figuras más importantes de la moda.

También se resaltarán los problemas y obstáculos que se presentaron en su camino y cómo logró superar cada uno de ellos, pese a los constantes cuestionamientos por parte del público.