Gente

Victoria Beckham, pese a estar afectada, vivió importante momento en medio de cruda polémica familiar

La cantante fue foco de miradas tras lo ocurrido con su hijo

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
27 de enero de 2026, 3:17 p. m.
David Beckham y Victoria Beckham
David Beckham y Victoria Beckham Foto: Getty Images

Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en plena disputa familiar desencadenada por las declaraciones del hijo mayor del clan, Brooklyn, sobre la familia.

La ex Spice Girl fue nombrada el lunes por la noche Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés, ante la presencia de su marido, David Beckham, y sus hijos, excepto el mayor, Brooklyn.

Tras triunfar con la famosa banda británica en los años 1990, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000. Un reciente documental en Netflix cuenta la carrera de la diseñadora, de 51 años.

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Es “un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses”, dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.

Gente

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Gente

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Gente

Renzo, de ‘La casa de los famosos’, quedó helado por situación en programa en vivo de RCN; enfrentó delicado tema tras ‘Desafío’

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada habló sobre show que dio el cantante en homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Gente

Despedida de Salvo Basile: horario de sus exequias y despedida en Cartagena

Gente

Luis Alfonso dejó contundente mensaje, tras lamentable muerte de Yeison Jiménez: “Nunca salir bravo de la casa”

Gente

Jhon Alex Castaño, de luto por dolorosa pérdida que sufrió tras deceso de Yeison Jiménez; publicó sentido video: “Es muy duro”

Gente

Revelan que Victoria Beckham estaría “en el suelo, hundida”, tras las duras palabras de su hijo Brooklyn

Gente

David Beckham rompió el silencio tras fuertes declaraciones de su hijo: “Cometen errores”

Gente

“Me estoy defendiendo por primera vez”: ¿Qué pasó con Brooklyn y sus papás, David y Victoria Beckham?

En un video de la ceremonia publicado por la revista Paris Match se veía a David Beckham y al resto del clan observando y aplaudiendo, junto a los magnates de la moda francesa Antoine Arnault y François-Henri Pinault.

Desde hace unos días, la familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer “controlar” su vida y de intentar “arruinar” su matrimonio.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, aseguró.

Hijo de David y Victoria Beckham estalló públicamente contra sus padres.
Hijo de David y Victoria Beckham estalló públicamente contra sus padres. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

La Orden de las Artes y las Letras es una distinción reservada a figuras destacadas que contribuyeron a la vida cultural de Francia y es diferente de la más prestigiosa Legión de Honor, el máximo galardón de Estado.

El presidente Emmanuel Macron condecoró el viernes al diseñador de Louis Vuitton y rapero estadounidense Pharrell Williams con una Legión de Honor, en una ceremonia privada a la que asistieron los raperos Pusha T y Future.

*Con información de AFP.

Más de Gente

Karol G es captada en actitud comprometedora con Ovy On The Drums: la verdad detrás de las fotos.

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Renzo Meneses

Renzo, de ‘La casa de los famosos’, quedó helado por situación en programa en vivo de RCN; enfrentó delicado tema tras ‘Desafío’

Katalina y Luis Alberto Posada.

Exesposa de Luis Alberto Posada habló sobre show que dio el cantante en homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

LONDRES, INGLATERRA - 23 DE NOVIEMBRE: David Beckham y Victoria Beckham asisten a los British Fashion Awards 2015 en el London Coliseum el 23 de noviembre de 2015 en Londres, Inglaterra. (Foto de Anthony Harvey/Getty Images).

Victoria Beckham, pese a estar afectada, vivió importante momento en medio de cruda polémica familiar

Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

Despedida de Salvo Basile: horario de sus exequias y despedida en Cartagena

El gran gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez

Luis Alfonso dejó contundente mensaje, tras lamentable muerte de Yeison Jiménez: “Nunca salir bravo de la casa”

Podcast Sin Filtro

Jhon Alex Castaño, de luto por dolorosa pérdida que sufrió tras deceso de Yeison Jiménez; publicó sentido video: “Es muy duro”

Niño Prodigio soltó un nuevo horóscopo

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 27 de enero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de este martes 27 de enero, según Nana Calistar

Noticias Destacadas