Video: David Beckham deja en evidencia a su esposa Victoria cuando ella hablaba de su infancia de ‘clase obrera’

El copropietario David Beckham habla mientras el copropietario José Mas observa durante "The Unveil" presentando a Lionel Messi presentado por Inter Miami CF en el DRV PNK Stadium el 16 de julio de 2023 en Fort Lauderdale, Florida. (Foto de Megan Briggs/Getty Images) | Foto: Getty Images

De hecho, Victoria, la ex Spice Girl que finalmente se convirtió en su esposa, es una de las coprotagonistas de esta serie documental, quien también cuenta en primera persona cómo vivió los días más complejos en la carrera de su gran amor y cómo entre los dos hicieron todos los esfuerzos necesarios para que su relación no interfiriera con el desempeño deportivo del inglés, catalogado como uno de los mejores jugadores de la historia del balompié inglés.

Esto generó un gran conflicto en David, puesto que su sentido de pertenencia británico no le permite expandir dicho concepto a una manera banal, por eso no tuvo ningún reparo en interrumpir la intervención de su esposa y hacer que ella aclarara unos cuantos detalles de su familia para que quedara muy claro si ella hacía parte o no de esta clase obrera. La mejor manera para David dejar en evidencia a Victoria fue preguntándole sobre el automóvil que tenía el padre de la cantante y diseñadora en los 80.