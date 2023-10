Victoria Beckham se destapó y habló sobre la supuesta infidelidad de David Beckham: “El periodo más difícil para nosotros”

Amparo Grisales no ocultó reacción por ganador de 100 millones de pesos en ‘Yo me llamo’

Contexto: Amparo Grisales no ocultó reacción por ganador de 100 millones de pesos en ‘Yo me llamo’

No obstante, en este proyecto audiovisual se pudo conocer la reacción y las declaraciones de Victoria Beckham sobre un suceso que marcó su matrimonio con el exfutbolista . La cantante fue contundente con su sentir, precisamente al hablar de un capítulo en el que tambaleó su vínculo con el británico.

Victoria Beckham habló sobre supuesta infidelidad de David Beckham

La celebridad fue clara en que esta situación puso a tambalear su matrimonio y llegaron a sentir que “se ahogaban” en este escándalo. “No te haces una idea de lo duro que fue y de cómo me afectó. Sentimos no que nos perdíamos, sino que nos ahogábamos”, apuntó.