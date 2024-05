Ana del Castillo, imponente, desató polémica por atrevido vestido que lució en famosos premios; casi muestra de más

No obstante, en medio del auge que tuvo esta celebración en plataformas digitales, la atención de más de uno se giró a la llegada de la colombiana a la gala, donde lució un atuendo bastante polémico e inesperado. La cantante no dudó en ponerle su toque a la imagen, optando por una propuesta atrevida y sensual.

El vestuario lo complementó con unos tacones de sandalia y accesorios dorados, mientras llevaba el pelo suelto. En entrevistas no dudó en presumir su escultural silueta, sin miedo a terminar mostrando de más (no sucedió).

“Volvió a la época de Adán y Eva”, “Primera vez que veo un vestido que no es vestid, horroso”, “Tiene el cuerpo y la actitud de lucirlo. Lo que no tienen muchas”, “Todo lo que se le ve, se le ve muy bien”, “Hay que ver que hay gente que todo le luce...las mujeres son hermosas con lo que se pongan”, “Ella porque puede”, “Le faltó tela y se pasa de sensual a vulgar”, “No apto para cardiacos”, “Ana siendo Ana, ella está feliz”, “No se le ve nada”, “Se le ve como casi Dios la trajo al mundo”, “No hablen, no se le ve nada”, “La que puede puede y los demás que critiquen”, “Eso no es un vestido”, “No supero estas modas fatales”, “Mejor que vaya sin nada”, entre otros comentarios.