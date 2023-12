Ana del Castillo, blanco de críticas por ponerse a cantar clásico de Diomedes Díaz en pleno avión; le ‘cayeron’ a aerolínea

La cantante vallenata no dudó en construir una sólida trayectoria en el arte, dándole vida a toda clase de letras y ritmos que aparecían en su camino profesional. Poco a poco fue rodeándose de aplausos y elogios de sus seguidores, quienes la impulsaron a salir adelante y pasar la página con situaciones complejas que protagonizó en el pasado, relacionadas directamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

Ana del Castillo en los Latin GRAMMY (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Ana del Castillo cantó tema de Diomedes Díaz en pleno vuelo

Ana del Castillo estaba bastante emocionada, por lo que se dirigió a su ‘público’ y aprovechó para cantar una estrofa de la reconocida canción Mensaje de Navidad, lanzada y presentada por Diomedes Díaz. La artista cautivó a algunos, mientras que otros no supieron cómo reaccionar por este gesto.

Los comentarios fluyeron en la plataforma digital, destacando su talento y el gesto espontáneo que tuvo. Otros criticaron su actuar, ya que consideraban una falta de respeto que hiciera esto ante muchas personas que, tal vez, no disfrutarían de su interpretación.

“Hermosa y talentosa”; “Que Dios la bendiga, original y espontánea”; “Una total falta de respeto, ya que un vuelo no es un espacio para este tipo de cosas, para eso existen otros lugares”; “Me encanta”; “No encuentro la diferencia como cuando se suben a TransMilenio a cantar”; “Yo estuve en ese vuelo”; “Ella se subió de último porque le pedían muchas fotos y fue la gente quien le pidió que cantara. No duro ni un minuto. Y solo se quejó la gente que no estuvo en ese vuelo. Los que viajamos la disfrutamos felices”; “Qué peor cosa puede pasar en los ‘colectivos’ de Avianca”, entre otras reacciones.