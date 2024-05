Beba no se contuvo y expuso ‘jugada’ para que la expulsaran del ‘Desafío XX’: “Fue superpensado, lo tengo clarísimo”

Sin embargo, su paso por el Desafío XX terminó hace unos días, a raíz de una serie de reglas que rompió por deseos personales. La excompetidora no acató un castigo, se retiró unos guantes que debía llevar por 24 horas y abandonó Playa baja para dormir cómoda en la casa Alpha.

Estos comportamientos no fueron aceptados por la producción, la cual tomó la rotunda decisión de expulsarla del reality , pidiéndole que abandonara el espacio. Aunque ya dijo que no se sentía mal ni arrepentida por estos caminos que tomó, sí aprovechó una entrevista para dar su perspectiva de lo ocurrido.

La barranquillera confesó que cuando se quitó los guantes sabía que vendría un castigo como la expulsión, pero no se imaginó las repercusiones que tendría en la competencia. Adicional a esto, dijo que no pudo dormir y lo que se mostró en pantalla estaba desconectado de lo que realmente pasaba.

Sin embargo, cuando indagaron por sus compañeros de Alpha, Beba soltó comentarios en los que intentaba no juzgar y ser empática, entendiendo el punto de vista de ellos. Aunque dijo que no se lo quiso tomar personal, hechos puntuales ocasionaron reacciones contrarias en ella.

“Yo no sé qué pasaba por sus cabezas. Allá todos estábamos viviendo la misma experiencia, todos estábamos bajo la misma presión, entonces por la cabeza de ellos también estaban pasando muchas cosas y tampoco quiero ser tan rápida en juzgar. A veces sí me sentía como que era hacia ‘Beba’. Era: ‘Vamos a puyar a ‘Beba’ para que reaccione”, afirmó.

En el video agregó: “ Yo siento que lo de la ida a playa baja también fue superpensado; eso lo tengo clarísimo. Ya nos conocíamos muy bien cómo reaccionábamos cada uno (…) y hubo un momento, en una de esas cobradas de arriendo, en que nos preguntan sobre la opción de ir a playa baja. La única que dice que no fui yo... Yo pequé por hablar de más, porque les di a entender a ellos que para mí eso sería un desastre ”.

Al final de este tema, Beba insinuó que su equipo tomó la decisión de ir a Playa baja, no por vivir una experiencia como lo aseguraron, sino para hacer que ella se fuera. “Lo expresé yo, y alguien más, pero no me sentía parte de ese equipo”.