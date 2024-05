Aida Victoria Merlano sufrió accidente mientras sostenía relaciones íntimas; se le estalló una prótesis

Gracias a su incursión en Internet, Aida Victoria Merlano es actualmente una de las creadoras de contenido con mayor popularidad en la red , aunque muchos no olvidan que se dio a conocer por un escándalo, cuando su mamá escapó de la justicia, tirándose de un segundo piso de un consultorio odontológico.

“ Le dije: ‘¡dale duro!, que no pasa nada’, y sí pasó. Se me explotó una ‘pucheca’ por abusar de la fuerza ”, comentó Aida sobre el accidente que sufrió y por el que tuvo que sacar una cita médica de urgencia.

“No estoy presa. No estoy en casa por cárcel. No tengo restricciones, estoy en mi libertad plena. Ya interpusimos la casación, me dicen mis abogados que pueden tardar hasta un año en responder”, mencionó Aida Victoria Merlano.