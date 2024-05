Lina Tejeiro vuelve a Caracol para cumplir su sueño: tendrá su primer protagónico en importante novela

¿Qué papel tendrá Lina Tejeiro?

“¡Por eso no me canso de esperar! Está fue la razón por la que hace unos días mi familia y amigos se emocionaron junto a mí. Y es que, luego de 22 años de un largo camino, de mucho esfuerzo y de sentir muchas veces ganas de abandonar mi sueño por recibir tantos ‘no’, hoy te puedo contar que se hace realidad otro de mis sueños más anhelados; mi primer protagónico ”, expresó Lina Tejeiro.

“Nunca dejes de soñar, no importa que tan grande sea tu sueño y no importa si para los demás es muy pequeño, es tu sueño y si alguien no lo entiende es porque su mente es muy pequeña. A mi Mami, a mis hermanos, a mi Tata que está en el cielo, a mi Tato que aún pregunta donde puede ver todos mis proyectos, a mi familia que me apoya de cualquier manera, a mi manager por todos estos años juntas, a mis amigos por su amor y amistad, y a todos los que me siguen y se emocionan junto a mí: gracias”, concluyó