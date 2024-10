El disfraz de Carolina Cruz y los presentadores de ‘Día a Día’ que dejaron boquiabiertos a los televidentes en Halloween

View this post on Instagram

Carlos Calero no estará en ‘Día a día’ y se confirma la razón de su salida temporal del programa

Contexto: Carlos Calero no estará en ‘Día a día’ y se confirma la razón de su salida temporal del programa

View this post on Instagram

Y a ese, se suman muchos por el estilo: “Los mejores siempre”; “Hermosos”; “Gracias por este espacio para que muchos niños puedan compartir espectáculos de Circo”; “Felicitaciones, creativos”; “Me encanta el de Catalina, lindísimo”; “Hermosos, espectaculares, se lucieron , y mi Caro divina, me encantó”; “Escelente el programa de hoy, muy bueno para celebrar esta fecha con los niños”, fueron algunos de los comentarios.

La presentadora contó que utiliza lentes de contacto para poder leer durante el programa, pero cometió un grave error que le pasó factura. “Uso los lentes para ver a distancia y solo los llevo en las mañanas para leer las menciones. Me quedé sin el líquido donde los guardo y decidí comprar uno nuevo el fin de cambiar de marca porque vi una opción más económica” , comentó Carolina.

No obstante, Carolina relató que al colocarse el lente con el nuevo líquido, experimentó un ardor intenso que la hizo llorar: “No te imaginas lo que sentí, era un ardor tan fuerte que no podía dejar de llorar, no podía sacar el lente”, subrayó Soto.