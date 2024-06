¿Ya no va más? Campanita, del ‘Desafío XX’ dejó de aparecer en ‘Día a Día’ y despertó rumores de despido

En medio de la alegría que causó la propuesta en el participante, no dio una respuesta de inmediato, pues aseguró que tenía que resolver muchas cosas en su vida, visitar a su familia, y demás, pero también mencionó que para el 18 de junio ya estaría desocupado.

Sin embargo, luego de mencionarle que podía iniciar luego de esa fecha, Campanita aceptó la oferta: “Sí, voy pa’ esa. Me voy para Bogotá”.

Campanita dejó de aparecer en Día a Día y esta es la razón de su ausencia

“Están preguntando que qué pasó conmigo en Día a Día, yo no dejé de trabajar en Día a Día, obviamente yo no voy a desaprovechar esa oportunidad, yo no voy a ser así tan bruto”, dijo Luna asegurando que aún hace parte del matutino.