Campanita cumplió su sueño de reencontrarse con Vittorio tras su eliminación en el 'Desafío XX'", así fue el emotivo momento

Además, hay quienes recuerdan cuando Campanita confesó que extrañaba a Vittorio tras su eliminación, dejando con el corazón roto a los amantes del reality por su nostálgica despedida. “Yo ejecuté muy bien las pruebas en las que alcancé a participar y al final la suerte me jugó en contra. Tuve bastante tiempo para tocar las cuerdas y quizá no era el detalle o la técnica, no me fijé bien cómo lo hicieron los demás y no se dio”, dijo el entonces integrante de Gamma al ser eliminado.