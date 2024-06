Aida Victoria Merlano dejó impresionados a sus seguidores con drástico cambio de ‘look’; aseguran que quedó irreconocible

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 6 millones de seguidores, la joven barranquillera Aida Victoria Merlano publicó un video que causó gran impacto entre los usuarios de esta red social, ya que decidió hacerse un drástico cambio de look que desató todo tipo de reacciones.

“Yo hago mi suerte”, dice la frase con la que la joven dio a conocer su drástico cambio de look , cuya publicación ya cuenta con más de 230 mil ‘me gusta’ y una lluvia de comentarios.

Cambio de look de Aida Victoria Merlano | Foto: Instagram @aidavictoriam

Debido a esto, se animó a mostrar un poco de cómo fue el proceso del cambio de su color de pelo, mencionando por medio de sus historias de Instagram que al principio no se sentía tan segura de su decisión , pero dio el paso porque también sabía que estaba en manos de un gran profesional, el estilista Juan Hernández, en Bogotá.

No obstante, como sucede con la mayoría de figuras públicas, todas las opiniones sobre su nuevo look no fueron positivas, ya que mientras algunos la han llenado de elogios por su elección, otros aseguran que se veía mejor con su cabello negro y hasta hay quienes le han lanzado duras críticas, señalando que ahora se parece a su novio Westcol.