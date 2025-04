Jhonny Rivera reveló la razón por la que ‘devolvería el dinero’ a los asistentes en su concierto en Bogotá

Sin embargo, por medio de una reciente dinámica, un usuario de quien se desconoce la identidad, escribió un comentario que no fue del agrado del intérprete de Mi decisión, El intenso y El pegao ; pues manifestó no sentirse a gusto con la presencia de Jenny López, quien es la pareja del artista hace varios años.

En medio de una notable molestia, el artista pereirano explicó que se sentiría muy mal, llegar a uno de los escenarios más grandes de la capital y no compartir el especial momento con su pareja, pues lo ha estado acompañado en los últimos años y le ha ayudado a ver la vida de una manera diferente.

“Como no darle la oportunidad a mi pareja en ese sitio tan majestuoso y tan bonito sería muy frustrante para ella, y sería muy triste para mí no darle esa oportunidad. Entonces podemos hacer así, me habla por el interno y yo le devuelvo la ‘plata’”, dijo frente a sus 3 millones de seguidores.