Jhonny Rivera anuncia segunda fecha en el Movistar Arena, luego de lograr ‘sold out’ en la primera

“¡Se viene la segunda! Porque una noche no era suficiente, volvemos al Movistar Arena el 13 de septiembre para seguir celebrando 20 años de música y sentimiento con Jhonny Rivera en un segundo show que será inolvidable”, anunció el artista en sus redes sociales.

Boletería disponible para el concierto de Jhonny Rivera en Bogotá

“Mi gente, no les puedo negar que siento un sustico al lanzar mi primer Movistar Arena, pero 20 años de carrera no se celebran todos los días. Los quiero invitar a que me acompañen el 3 de mayo de 2025 a la celebración de los 20 años de mi carrera artística, será una noche inolvidable, pero esto solo será posible con la ayuda de ustedes, por eso les comparto mi sueño, ¿Me acompañan a lograrlo?“, escribió el artista en su cuenta oficial de Instagram.