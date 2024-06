Shakira soltó confesión sobre su vida amorosa y fue clara sobre compleja situación con sus hijos: “Ese es el problema”

Shakira arrancó el 2024 con una serie de sorpresas y cambios en su vida profesional y personal, conquistando a todo su público internacional con nuevas ideas. La barranquillera anunció una gira mundial, además de estrenar su álbum L as mujeres ya no lloran, donde recopiló todos los éxitos del último año.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. | Foto: Europa Press via Getty Images

En la entrevista, a Shakira le preguntaron por estos vínculos personales y no dudó en sincerarse, aclarando cómo era que veía cada historia. La celebridad mencionó que su presente no estaba para esos temas, ya que no había espacio para otro relato de este tipo.

“Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme [los hombres], pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”, aclaró.