Karol G confesó que tuvo que buscar ayuda psicológica en medio de su gira de conciertos ‘Mañana será bonito’

Karol G hizo fuerte confesión sobre su manera de enfrentar las giras de conciertos

¿Qué hace Karol G cuando siente que no tiene la energía necesaria para llevar a cabo cada una de sus presentaciones?

“A veces, me presento con tristezas muy grandes al escenario y me bajo sanita, contenta, feliz, motivada”.

“He tenido momentos de mi vida en los que he necesitado acudir a terapia, tener una psicóloga con la que desahogarme. Con la que trato de entender por qué me siento así. Y, en ese aspecto, no me avergonzaría, el día de mañana, tener que decir que necesito una pausa, que necesito trabajar en mi mente o en mi corazón. Cuando lo he precisado, lo he dicho: ‘Necesito parar, necesito encerrarme, necesito llorar o necesito permitirme sufrir’”.