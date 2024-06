Karol G y otras grandes artistas que han ”dejado en visto” a Paola Jara, tras proponerles cantar juntas

Paola Jara reveló las artistas que ignoraron cantar con ella

La intérprete de canciones como Murió el amor, Salud por él, Que sufra, que chupe y que llore, Como si nada, Te cogí la mala, Ayúdenme a olvidarlo, Usted no me olvida, Ojalá, Cínico, y más, concedió una entrevista a los 40 en la que habló de las artistas a las que les ha escrito para hacer una colaboración y no le han contestado.