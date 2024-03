¿Paola Jara está embarazada? Respuesta de Jessi Uribe causo polémica en sus seguidores

Paola Jara y Jessi Uribe, además de ser de los cantantes de música popular con mayor reconocimiento en el país, son de las parejas más comentadas, no solo por el modo en el que inició su relación, sino por las diferentes demostraciones de amor que suelen hacerse.

Los artistas llevan cinco años de relación y aunque poco han revelado sobre si quisieran o no tener hijos, el bumangués aprovecho un juego de preguntas en Instagram para resolverle las dudas a sus seguidores.

¿Paola Jara está embarazada?

Con su respuesta, aunque para muchos no es clara, es más que visto que Paola no estaría embarazada; sin embargo, la pareja no ha descartado el deseo de llegar a ser padres.