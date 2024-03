Yeferson Cossio revela que desea casarse y tener un hijo con su actual pareja

“Ambos queríamos cosas superdiferentes en nuestras vidas, en una relación, él quería vivir muchas cosas, yo como que siempre he sido supercentrada y de querer una relación estable, porque siempre me los soñé desde chiquita, porque tuve el ejemplo de mis abuelos”, dijo la joven en su momento.

Luego, con el ánimo de evitar malos entendidos, el joven aclaró que, “con esto quiero decir que en el pasado no me veía ahí, ¿me entiendes?, pero ya tengo otro pensamiento en mi cabeza y yo, incluso, quiero casarme con ella y tener un hijo”.

No obstante, su novia mencionó que son planes que tienen para su futuro como pareja, sin necesidad de tener una fecha exacta en la que quieran convertirse en padres. “¿Cuándo? No se sabe. Lo hemos hablado, pero eso no significa que lo vayamos a hacer ya (…) Pero sí hemos pensado y molestado con el nombre y todo. Ya lo tenemos pensado, pero no sabemos cuándo”, dijo.