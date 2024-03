Hijo de Sandra Muñoz ingresó a ‘La casa de los famosos’ y lanzó fuerte pulla a Juan David: “Hay que ser sincero”

Sin embargo, este no es el único romance que ha florecido en el estudio. Culotauro y Diana Ángel también han sido captados mostrando muestras de cariño frente a las cámaras, al igual que el creciente amor entre la modelo y actriz Sandra Muñoz y el deportista Juan David Zapata.

La confesión de Juan David sembró dudas en Sandra, y este no fue el único incidente. Un repentino acercamiento del atleta hacia Isabella Santiago molestó a Sandra, quien no ocultó su enojo. Ante esta situación, el paisa tomó la iniciativa de conversar con Isa para dejar en claro que no debe confundir las cosas, ya que solo está siendo amable con ella.