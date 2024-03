Lina Tejeiro se burla de Nataly Umaña por su drama amoroso: “Rompió récord”

Lina Tejeiro se pronuncia por la traición de Nataly Umaña a Alejandro Estrada

La actriz villavicense, quien es la presentadora del aftershow que se hace después del reality, en el que se comenta todo lo sucedido en el capítulo junto a Roberto Velásquez ya se había pronunciado en una oportunidad sobre esta situación asegurando que no le parecía justo su actuar y que le parecía peor que no le hubiera guardado “luto”, pues no fue un amorío corto, fue un matrimonio de 12 años.