Carla Giraldo confesó secuela de salud mental que le dejó su cirugía para adelgazar: “Decidí esconderme”

“Decidí hacerme un sleeve gástrico que es recortar el estómago un poco, y eso me llevó nuevamente a mi peso” , dijo la actriz.

¿Qué problemas le dejó a Carla Giraldo su cirugía para bajar de peso?

“Me recorté el estómago porque no había vuelta atrás, pasé de 95 kilos a otro extremo, que fueron 45 kilos , porque en ese momento en el que debido operarme, tenía un grado de obesidad alto, no era nada estético, o por sentirme más guapa”, dijo.

La actriz aseguró que realmente tomó la decisión porque su salud estaba en el punto en el que si no actuaba lo que seguía era que aumentara la grasa en el hígado , o se taponaran las arterias.

Además, aseguró que todo cambió cuando lo hizo: “Como lo hice en un momento en el que mi cabeza no estaba bien, hormonalmente el cuerpo cambia y mi vida cambió, y me preguntaba ‘¿Qué hice? ¿Por qué me hice esto?’”, dijo.