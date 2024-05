Carla Giraldo responde con ironía a Cristina Hurtado, quien reveló en SEMANA que la relación entre ellas es nula; la llamó “reinita”

Agregó, además, que “en algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, con su vida y sus creencias”.

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: “Desde el primer show se notó la incomodidad”; “Carla no es profesional como Cristina”; “Bella, inteligente y con clase, lamento que te haya tocado trabajar con Carla Giraldo”; “Típico de las personas que no pueden sentir que alguien tenga algo de talento”, “¿Para qué demostrar lo que no son?”; “la educación pelea con la vulgaridad”; “No me gustaría trabajar con alguien con quien no siento ni un poquito de química”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en la cuenta de X de SEMANA.