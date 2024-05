¿'La casa de los famosos’ está libreteada? Cristina Hurtado responde, indignada, a quienes critican el popular reality

En medio del escándalo que supuso el sonado romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia, muchos se sorprendieron ante el manejo que los dos participantes le dieron a la situación, en la que no ocultaron sus sentimientos ante las cámaras, pese a que la actriz se encuentra casada desde hace más de 12 años con el también actor Alejandro Estrada.

En su momento, usuarios de las redes sociales y miles de televidentes reprocharon la infidelidad por parte de Umaña. Y el asunto adquirió mayor notoriedad cuando el propio canal que produce el reality, RCN, decidió invitar a Estrada al reality para que le dijera sus ‘verdades’ a la actriz tolimense, quien escuchó todo, en vivo, ante millones de televidentes en medio de lágrimas.

Cristina Hurtado | Foto: Fotos: RCN

Después de ese episodio, muchos comenzaron a especular sobre la posibilidad de el romance entre Melfi y Umñana haya sido un montaje y que todo obedecía a una estrategia para aumentar el rating del programa que se estrenó, en medio de una gran expectativa, el pasado 11 de febrero a través de RCN y la plataforma Vix. Para muchos críticos, el programa estaba ‘libreteado’.

En entrevista con SEMANA, una de las presentadoras de La casa de los famosos, Cristina Hurtado abrió su corazón y confesó su opinión sobre este triángulo amoroso. Una situación con la que ella sintió mucha comprensión pues, 21 años atrás, ella misma fue concursante de otro reality, Protagonistas de Novela, en donde conoció a su actual esposo, Josse Narváez.

“Precisamente, como yo lo viví, como sé que eso allá adentro es muy complejo, muy difícil, no juzgo a nadie. No me gusta juzgar a nadie y menos en la situación en la que ellos están. Por otra parte, ya poniéndome como en la situación de pareja, ¡menos!”, aseguró Hurtado.

Cristina asegura que se cuida de no meterse en la vida privada de nadie y que no se involucra ni siquiera “en la relación de pareja de mis papás. Nunca nadie sabrá lo que sucede al interior de una relación. No importa quién sea el que te cuente la historia. Cada uno tiene sus versiones, sus momentos, sus heridas y eso no se juzga. Nunca juzgaré a Nataly, o a Alejandro, ni a Melfi. Cada uno en lo suyo sabrá, como adultos que son, por qué tomaron esas decisiones”.

Por eso mismo, respondió indignada ante la pregunta de si cabe la posibilidad de que La casa de los famosos sea libreteada, como miles creen. “No entiendo cómo pueden creer eso. Es la primera vez que se puede ver un programa de estos en vivo, en streaming, 24/7, como nunca se había hecho en la televisión. Lo que comen, lo que hablan, lo que les pasa a todos los concursantes. Los estados de ánimo de cada uno. Están supervigilados por las cámaras. Tienen cámaras por todos lados”, aseguró en SEMANA la presentadora antioqueña.

Y sentenció: “Nada de lo que sucede dentro de la casa está libreteado. Es la vida real en vivo”.

De paso, insistió en que es tan real el asunto, que no niega en que no tiene ningún tipo relación con su compañera de set, Carla Giraldo, una relación que luce tensa, según varios televidentes y seguidores del programa.