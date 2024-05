Cristina Hurtado revela en SEMANA verdad sobre Nataly Umaña y Melfi en ‘La casa de los famosos’: “Eso allá dentro es muy complejo”

La casa de los famosos Colombia entró ya en su recta final. Los televidentes eligieron a los diez concursantes que estarán en la última etapa de la competencia de este reality de RCN, en la que todos lucharán para quedarse con el premio gordo de los 400 millones de pesos.

Y desde el estreno de este programa, el pasado 11 de febrero, Cristina Hurtado confirmó por qué es una de las presentadoras más carismáticas y queridas del país. La bella antioqueña parecía perfecta para conducir esta producción pues ella misma, dos décadas atrás, fue participante otro popular reality de este canal, Protagonistas de Novela.

"No me gusta juzgar a nadie y menos en la situación en la que ellos están", sostuvo Cristina Hurtado sobre la situación de Nataly Umaña y Alejandro Estrada. | Foto: Tomadas de Canal RCN

El programa no fue solo su puerta de entrada al mundo de la televisión, sino que le dejó “el premio mayor”, como ella misma lo describe: su esposo, el actor y cantante Josse Narváez, con quien construyó un hogar junto a sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Precisamente, en diálogo con SEMANA, Cristina confesó su opinión sobre el escándalo más sonado de La casa de los famosos este año: el polémico romance entre el artista panameño Miguel Melfi y la actriz Nataly Umaña, quien está casada con el también actor Alejandro Estrada. Un episodio que mereció la posterior salida de Umaña del programa y el reproche de miles de televidentes e internautas ante este caso de infidelidad.

“Precisamente, como yo lo viví, como sé que eso allá adentro es muy complejo, muy difícil, no juzgo a nadie. No me gusta juzgar a nadie y menos en la situación en la que ellos están. Por otra parte, ya poniéndome como en la situación de pareja, ¡menos!”, aseguró Hurtado.

Y confesó que no se involucra ni siquiera “en la relación de pareja de mis papás. Nunca nadie sabrá lo que sucede al interior de una relación. No importa quién sea el que te cuente la historia. Cada uno tiene sus versiones, sus momentos, sus heridas y eso no se juzga. Nunca juzgaré a Nataly, o a Alejandro, ni a Melfi. Cada uno en lo suyo sabrá, como adultos que son, por qué tomaron esas decisiones”.

“Ella en su set, yo en el mío”

En la misma entrevista con SEMANA, Cristina reveló uno de los ‘misterios’ que ha rondado recientemente al programa, en donde los televidentes han advertido varias tensiones entre ella y su compañera de set, la actriz Carla Giraldo, quien debutó como presentadora en este reality.

Hurtado, en tono sincero, contó que no tiene ningún tipo de relación con Giraldo, aunque trabajan en armonía “por razones profesionales”.

“La relación con Carla es nula.”, aseguró Cristina, sin filtros. “No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte del estudio y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro”, sostuvo la presentadora.