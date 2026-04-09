Carla Giraldo lanzó ácida respuesta al reavivar tema con Cristina Hurtado: “La gente se saca sola”

Cristina Hurtado destacó en su rol de presentadora en la primera temporada de uno de los realities más polémicos de la televisión colombiana, La casa de los famosos Colombia.

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Durante su participación en este formato, Hurtado compartió el set de grabación con la actriz Carla Giraldo y una de las cosas que más dio de qué hablar mientras ellas dos estuvieron al frente del programa fue su supuesta enemistad.

Mientras la primera temporada corría, y también cuando llegó a su final, ambas mujeres hablaron de lo que pasaba entre ellas, y dejaron ver que nunca hubo una enemistad, pero que tampoco llegaron a ser las mejores amigas. Simplemente respetaban sus momentos y compartían espacios.

Carla Giraldo tocó nuevamente el tema de Cristina Hurtado

En esta nueva semana de competencia en la tercera temporada de La casa de los famosos, la presentadora de este formato ingresó a la casa para ser la aliada del líder invisible, que es Valentino Lázaro.

Carla Giraldo compartió varios momentos con los habitantes de la casa más famosa de Colombia y en uno de estos, Valentino Lázaro tocó el tema de Cristina Hurtado, insinuando que la actriz la había sacado del programa, ya que no estuvo ni en la segunda ni en la tercera edición del formato.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, presentadores de 'La casa de los famosos'. Foto: Foto: Canal RCN

Ante esto, Carla no dudó en contestar de manera directa y clara afirmando que el hecho de que Cristina hurtado no estuviera no era responsabilidad de ella.

“Yo no la saqué, yo creo que la gente se saca sola. La gente hace bien o mal su trabajo y te da lo que tiene y está bien. Ella hizo muy bien su trabajo y es una vieja muy disciplinada. Además, preciosa”, afirmó frente a todos los participantes.

En este espacio, Carla Giraldo abrió su corazón y les contó a los participantes que se siente muy agradecida con su rol en este programa: “Pero a este juego le agradezco mi carrera nuevamente”, dijo.

Por último, Carla manifestó que toda su vida ha sido reconocida como actriz, pero que su rol como intérprete de personajes dejó de ser llamativa.

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“Yo hice novelas, pero esa actriz que fui en el 99 dejó de ser conocida y volvió en MasterChef en una forma no tan chévere, para mí fue un poco diferente", concluyó la actriz y ahora presentadora de La casa de los famosos Colombia desde la primera temporada.