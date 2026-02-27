Carla Giraldo reveló la verdad del fin del ‘After show’ de ‘La casa de los famosos’; tiró pulla: “Ustedes no han podido entender”

El reciente ajuste que se dio en RCN sigue dando de qué hablar. El canal confirmó en los últimos días un cierre que impactó directamente uno de los formatos más comentados: La casa de los famosos Colombia.

El cambio se dio con el After Show de La casa de los famosos Colombia, pues salió del aire.

Este espacio, que analizaba a diario lo que ocurría dentro del reality y que se había estrenado en la segunda temporada con buena respuesta del público, estaba siendo conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío por segunda vez.

Carla Giraldo habló del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’

El fin de este programa dejó más preguntas que respuestas en los seguidores, y muchos en redes sociales se cuestionan la realidad de esta abrupta decisión.

Las presentadoras de una forma indirecta dejaron ver que esta decisión se tomó porque la tercera temporada no cumplió con las expectativas, pero fue la presentadora oficial del formato, Carla Giraldo, quien habló al respecto.

Previo a una gala, mientras arreglaban a la presentadora, habló de lo sucedido en sus redes sociales al responder preguntas de los seguidores.

Como era de esperarse, una de las preguntas fue dirigida a la razón por la cual se tomó la decisión de acabar el programa, a lo que ella dijo:

“No tuvo la suficiente audiencia. Visualizaciones en la app todos tenemos, pero ustedes no han podido entender que no solo es conectarse en la app, es el tele, el TV, entonces ajá, pero seguiremos, es solo un hasta pronto”, aseguró Carla Giraldo, afirmando que fue por no cumplir expectativas.

¿Cómo reaccionaron Karen Sevillano y Vicky Berrío?

Esta decisión no solo sorprendió a la audiencia, sino también a sus presentadoras, quienes en una transmisión por TikTok, contaron que se enteraron casi a la medianoche.

De hecho, minutos antes estaban organizando detalles para grabar más temprano de lo normal. “Nos avisaron ayer como a las 11, 11:30, que ya no había más. Nosotras tampoco sabíamos nada”, dijeron.

La comediante paisa reconoció que al principio creyó que se trataba solo de la cancelación de ese día. “Yo dije: ‘¿Cómo así?, ¿hoy no hay after?’”, dijo, hasta que entendió que la decisión era definitiva. “Quedé en shock”, agregó.

Debido a esto, Vicky confesó que el golpe fue fuerte y que ha estado triste por la cancelación del programa, aunque resaltó el respaldo de Karen, quien hasta le envió unas flores a su casa con una tarjeta.