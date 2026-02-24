La razón por la que el ‘After Show’ saldría del aire; este sería el programa que lo reemplaza

Tras varias semanas de emisión de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el After Show, una de las producciones en las que se comentaba cada uno de los movimientos de las celebridades que aceptaron la invitación de ‘El Jefe’, habría sido cancelado debido a una reorganización del contenido nocturno del Canal RCN.

La noticia se dio a conocer a través de Superlike, portal de entretenimiento del canal, donde se anunció el nuevo horario de Enfermeras y se especificó cada una de las producciones que se transmitirán después de la sección informativa, dejando por fuera el espacio que fue conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío.

La razón por la que el programa de Karen Sevillano y Vicky Berrío saldría del aire.

“La franja nocturna iniciará con la emisión habitual de los contenidos programados, es decir, con Noticias RCN. Luego continuará con la gala de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Posteriormente, la programación seguirá con Las de Siempre y, a las 10:30 de la noche, será el turno de Enfermeras, que se emitirá después de esta producción“, se lee en la página.

Carlos Ochoa opinó sobre la cancelación del ‘After Show’ y generó comentarios

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, el periodista y creador de contenido Carlos Ochoa se pronunció respecto a la decisión que tomó el canal y opinó sobre la inesperada noticia.

“Tengo taticardia, ¿cómo así que se acabó el After Show de La casa de los famosos Colombia y ni siquiera las dejaron despedir (...) ¿y ahora qué vamos a hacer en las noches sin Karen y Vicky?. RCN en la página de Superlike anunció el cambio y se mencionó que a Enfermeras vuelven y la cambian, ha pasado por todos los horarios. Ahorita regresa a las 10 y media de la noche”, dijo.

Esto generó que su público se manifestara respecto a lo ocurrido, causando debate entre quienes estuvieron de acuerdo y quienes consideran que Karen y Vicky eran un buen aporte para las dinámicas que se presentaban cada noche.

“Es que el after tenía que ir después de La casa de los famosos”; “Por fin, antes duró mucho tiempo”; “Ay, no puede ser, yo amaba a Karen, ella lo daba todo con sus comentarios”; “Se quemaron con los chismes flojos, además los participantes de la casa no están dando mucho contenido, así es complicado”; “A veces había mucho desorden, se veía muy poco profesional” y “¿Cómo así? Ellas eran lo máximo”, son algunas de las palabras que se leen.