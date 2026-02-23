Melissa Gate regresó a ‘La casa de los famosos’ con importante poder; video es tendencia

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, exparticipante de la versión del 2025 y quien ocupó el segundo lugar detrás de Altafulla, regresó al set para acompañar a las celebridades de la edición actual para darle un nuevo giro al juego y aportar la chispa que la caracteriza.

“Despierten, primores, es hora de jugar, comienza un nuevo día y el mundo de La casa de los famosos está en paz, pero no durará”, dijo frente a las cámaras del reality del Canal RCN.

La creadora de contenido regresó al 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN.

Antes de encontrarse con los concursantes, Melissa dio una vuelta por la casa y buscó la cámara a la que le hablaba cuando fue participante, mostrando lo emocionada que se sintió de haber recibido la invitación por parte de ‘El Jefe’.

Posteriormente, dejó saber que dormirá en la ‘habitación del poder’ y comentó la razón de su visita.

“Los famosos, ellos juran que lo están haciendo bien, ellos juran que tienen el rating, que tienen las redes; imagínense, me tuvieron que volver a llamar. Soy yo, la verdadera reina; me tocó venir a darles clases porque ustedes la están cagando”, dijo entre risas.

Posteriormente, se pronunció ante algunos de los famosos y dio a conocer la percepción que tiene sobre ellos.

Con respecto a Campanita, lo designó como uno de sus aliados y, por otro lado, manifestó el disgusto que siente por el comportamiento de Juanse Laverde.

A Karola le advirtió que sus verdaderos amigos están afuera del programa de telerrealidad, por lo que, según su punto de vista, debería analizar a quién le da la confianza y le revela sus estrategias.

A Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido, le dio algunos consejos y la seleccionó como una de las participantes más importantes de la temporada.

“Sigue así, sigue dándola toda, eres la reina y no le pares bolas a nada de lo que diga la gente acá, que solo vienen a desestabilizarte, porque tú ya sabes cómo es la vuelta”.

Finalmente, le dirigió fuertes palabras a Valentino, con quien tuvo inconvenientes antes de que empezara el programa.

“Tú, querido parásito miserable, terrible, todo lo que hablaste de mí y que dijiste que eras el mejor y solo das vergüenza. Esto es por la Toxi, por Emiro y por mí; te trajimos un desparasitante para que, en vez de estarte metiendo en la vida de nosotros, te tomes el desparasitante, porque te han visto con una rasquiña en la nalga muy rara. Acuérdate de que hay cámaras y micrófonos, porque eso se ve terrible. Recuerda que la verdadera reina y la dueña de los cachos soy yo, copión”.