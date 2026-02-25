Gente

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

La presentadora del formato publicó un video que fue considerado como un pronunciamiento indirecto sobre la decisión.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

25 de febrero de 2026, 9:03 a. m.
Karen Sevillano, presentadora del After Show.
Karen Sevillano, presentadora del After Show. Foto: Instagram de Karen Sevillano

Con el avance de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se conoció que el After Show, espacio dedicado a analizar lo que ocurría cada noche con los participantes del programa, habría salido de la parrilla tras una reestructuración en la programación nocturna de Canal RCN.

La información fue divulgada por Superlike, medio digital del canal, donde se detallaron los ajustes en los horarios de la franja posterior al noticiero. En el anuncio se confirmó el nuevo espacio asignado a Enfermeras y se listaron las producciones que continuarán al aire, sin incluir el programa de comentarios que acompañaba al reality.

De esta manera, el formato conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío quedó por fuera de la nueva organización del canal, marcando el cierre de un espacio que analizaba día a día las estrategias, conflictos y momentos clave dentro de la casa más vigilada del país.

De hecho, en la descripción del portal nunca se menciona la producción, considerada una extensión de La casa de los famosos, por lo que tomó fuerza lo dicho por Carlos Ochoa sobre la decisión de quitarlo de la programación.

“La franja nocturna iniciará con la emisión habitual de los contenidos programados, es decir, con Noticias RCN. Luego continuará con la gala de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Posteriormente, la programación seguirá con Las de Siempre y, a las 10:30 de la noche, será el turno de Enfermeras, que se emitirá después de esta producción“, se lee en el portal.

Por el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial del canal sobre esta decisión, por lo que los usuarios de redes sociales se percataron de una publicación de Karen Sevillano en su cuenta oficial de Instagram.

La creadora de contenido habría reaccionado tras la noticia que salió a la luz, evitando tocar el tema o profundizar sobre el camino del formato que integra. De hecho, la caleña lanzó una publicación muy particular, imprimiéndole su toque de humor.

Según quedó registrado, Sevillano, que tuvo roces con Martha Isabel Bolaños, compartió un video meme, el cual mostraba a un hombre acuerpado, vistiendo prendas demasiado ceñidas al cuerpo. Allí escribió una frase, la cual fue considerada como una reacción por los rumores del fin del After show.

Así de apretada está la cosa”, escribió, poniéndole ese toque chistoso a su perfil, sin puntualizar si se trataba sobre el tema.

Cabe aclarar que ninguna de las presentadoras ha hablado sobre esta decisión, dejando en el aire si habrá un cambio en el proyecto o si solamente saldrá del aire. Existe desconcierto al respecto, mientras fanáticos aseguran que extrañarán verlas.

Habrá que esperar para saber sobre los cambios en el Canal RCN.

