Vicky Berrío y Karen Sevillano hablaron por primera vez sobre final del ‘After Show’; contaron cómo se enteraron de la decisión

El Canal RCN hizo cambios en su programación nocturna, realizando ajustes en varios programas que ya eran populares. A través de Superlike, su portal oficial de entretenimiento, se anunciaron decisiones que afectaron algunos formatos directamente.

Uno de los cambios más comentados fue la salida del aire del After Show de La casa de los famosos Colombia, espacio que estuvo a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío. El programa se enfocaba en analizar lo que ocurría cada día en la convivencia del reality y comenzó en la segunda temporada, recibiendo una buena respuesta de los televidentes.

Sin embargo, la cadena optó por retirar esta propuesta de su parrilla y reemplazarla por la serie Enfermeras, que pasó a emitirse en ese horario, justo después de Las de siempre, marcando así un nuevo rumbo en la programación nocturna del canal.

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Ante la incertidumbre por la decisión, Vicky Berrío y Karen Sevillano realizaron una transmisión por TikTok, contando un poco sobre cómo fue que se enteraron de la noticia. De hecho, ambas indicaron lo sorpresivo que fue todo, ya que estaban planeando grabar antes de lo habitual.

“A nosotras nos avisaron ayer, ayer nos dijeron tipo 11-11:30 que ya no había. Nosotras tampoco sabíamos. 15 minutos atrás estábamos cuadrando el horario porque debíamos llegar más temprano a grabar, y no podíamos. Pero 15 minutos después nos dicen que ya se cancela todo”, contaron.

En cuanto a sus reacciones, la paisa comentó que fue tan rápido e inesperado, que le costó procesarlo. Allí afirmó que estaba muy triste, por lo que había recibido bastante apoyo de su compañera de set.

“La verdad, he estado muy triste y Karen me ha dado mucha fuerza”, apuntó.

En cuanto a su ingenuidad, Berrío contó que pensó que al inicio era solo la cancelación de un capítulo, sin dimensionar que ya no estarían al aire. “Nos dijeron: muchachas, ustedes no van más, se cancela el after. Yo ingenuamente dije: ‘¿Cómo así?, ¿hoy no hay after?’“, indicó.

“Yo quedé en ‘shock’, no entendía nada”, agregó.

Por el momento, el Canal RCN no se ha pronunciado sobre las razones detrás de esta decisión, por lo que hay todo tipo de especulaciones al respecto. Karen y Vicky pusieron freno a versiones de exparticipantes del reality, quienes aseguraron que habían llegado cartas y quejas por el formato.

La caleña explicó que así no funcionaba la televisión, por lo que no se debía creer en mentiras.