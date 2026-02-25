Gente

Vicky Berrío rompió en llanto por detalle que le dio Karen Sevillano tras el fin del ‘After Show’: “Esto sí me dolió”

Las presentadoras reaccionaron a la noticia que salió a la luz en redes sociales.

25 de febrero de 2026, 8:41 p. m.
Vicky Berrío y Karen Sevillano
Vicky Berrío y Karen Sevillano Foto: Instagram @vicky.berrio - Canal RCN / Montaje SEMANA

El Canal RCN se encuentra haciendo cambios considerables en la programación nocturna, moviendo formatos y propuesta que estaban establecidas. El equipo anunció, a través de Superlike, portal oficial, que había decisiones sobre ciertos títulos.

Este fue el caso del After Show de La casa de los famosos, el cual era presentado por Karen Sevillano y Vicky Berrío, el cual analizaba a fondo lo que pasaba día a día dentro de la convivencia de las celebridades. Esta idea fluyó desde la segunda temporada, logrando una bonita acogida del público.

No obstante, la decisión del canal fue sacar del aire esta propuesta y poner Enfermeras en dicho horario, precisamente después de Las de siempre.

Pese a que no se entregaron detalles con respecto al cambio radical que hubo, las miradas de los curiosos se posaron en la reacción de Vicky Berrío, quien publicó al inicio un video en el que sonaba de fondo ‘Todo tiene su final’, canción de Willie Colón y Héctor Lavoe.

Sin embargo, lo curioso fue que la presentadora compartió un video en el que se le veía visiblemente afectada por un detalle que recibió de Karen Sevillano, tocando el tema de este cierre. Aunque no habló directamente de la decisión, sí manifestó el dolor que se despertó con las flores.

“Recibí este regalo. Aquí sí lo sentí. No soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito. Y, Karen, gracias. A ti, a ti te agradezco demasiado, no sabes cuánto. Les voy a poner este mensaje tan lindo en una foto que me dejó Karen. Esa mujer es increíble, no se alcanzan a imaginar todo lo que aprendí de ella. ¡Ay! Esto sí me dolió”, dijo, mientras soltaba lágrimas ante cámara.

En cuanto al mensaje que recibió de su colega, se pudo apreciar que se centraba en el cierre de una puerta y el impulso que significaba para nuevas oportunidades.

“Nunca la vida es de un solo color... a veces la vida nos habla de formas que no entendemos al principio y cerrar una puerta puede doler, pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande... ojalá algún día logres ver”, se apreció en una foto.

Por el momento no se conocen detalles de esta decisión, por lo que habrá que esperar

