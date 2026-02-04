“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

La reciente y fulminante expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia ha desatado un terremoto mediático que, lejos de calmarse, acaba de escalar a un nuevo nivel. Martha Isabel Bolaños, la recordada “Pupuchurra”, rompió el silencio para cuestionar con vehemencia al reality, sugiriendo una preocupante falta de equidad en las sanciones disciplinarias del programa.

El detonante: la salida de Johanna Fadul por comentarios contra ‘Campanita’

Todo se originó el pasado domingo, primero de febrero, durante la jornada de posicionamiento. En un momento de máxima tensión, la actriz Johanna Fadul lanzó una frase que fue calificada de racista por la audiencia. Al confrontar al participante ‘Campanita’, Fadul sentenció: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel”.

La reacción de “El Jefe” fue inmediata, decretando su salida definitiva del programa. Sin embargo, este precedente sirvió para que Martha Isabel Bolaños pusiera sobre la mesa una incómoda pregunta: ¿por qué a unas sí y a otras no?

“¡Esto no daba para expulsión!”: el duro reclamo de Martha Isabel

Horas después del escándalo de Fadul, Martha Isabel compartió a través de sus historias de Instagram una recopilación de videos de la primera temporada del reality. En los clips de la publicación hecha por un seguidor se observa a Karen Sevillano, quien actualmente participa en el espacio del After del programa, refiriéndose a Bolaños con términos despectivos como “trompa larga”, “cuca ancha”, “morronga” y “asolapada”. Bolaños subió a sus historias de Instagram esta publicación compartida con el siguiente mensaje: “Alguien me dejó este recuerdo”.

Etiquetando directamente a la cuenta oficial del Canal RCN, la actriz caleña cuestionó la coherencia de la producción: “¿Esto no iba para expulsión?”, escribió, dejando entrever que los ataques personales y las ofensas hacia el físico que ella recibió por parte de Sevillano fueron pasados por alto, a diferencia del castigo ejemplar aplicado a Fadul.

Redes sociales explotan contra Karen Sevillano

La discusión no se quedó en las cuentas de las celebridades. Miles de internautas se unieron al debate, señalando lo que consideran una “incoherencia” por parte de la influenciadora Karen Sevillano, quien ha sido crítica con los comportamientos ajenos, pero, según los videos revividos, incurrió en conductas similares o peores.

Todo el ataque e insultos que sufrió Martha Isabel y Julián Trujillo donde quedaron? 😭 Eres una bully Karen sevillano pic.twitter.com/bz0XQWZnTQ https://t.co/sj6U5kPv67 — Luiss (@Luismorxx) February 2, 2026

“La verdad, no entiendo cómo una persona como Karen Sevillano venga a decir cosas cuando ella habló supermal de Martha Isabel y Julián Trujillo. Deberían sacarla del After; ella fue homofóbica y se metió con el físico de una persona”, comentó un usuario en la red social X.

Un historial de tensiones en el Canal RCN

La relación entre Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano siempre ha sido combustible puro. Durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ambas protagonizaron algunos de los enfrentamientos más ácidos del formato. Aunque la producción intervino en múltiples ocasiones para mediar en sus diferencias, la herida parece no haber sanado.

El reciente casting de Martha Isabel para formar parte del After del reality también habría sido un punto de fricción, especialmente después de que Sevillano y La Segura mencionaran el nombre de la actriz en su programa digital, reabriendo viejas rencillas.