Gente

“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

Martha Isabel Bolaños cuestiona la decisión del “Jefe” tras la expulsión de Johanna Fadul y revive los crudos ataques de Karen Sevillano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 6:23 p. m.
Martha Isabel Bolaños expone "pruebas" contra Karen Sevillano tras la salida de Johanna Fadul
Martha Isabel Bolaños expone "pruebas" contra Karen Sevillano tras la salida de Johanna Fadul Foto: x

La reciente y fulminante expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia ha desatado un terremoto mediático que, lejos de calmarse, acaba de escalar a un nuevo nivel. Martha Isabel Bolaños, la recordada “Pupuchurra”, rompió el silencio para cuestionar con vehemencia al reality, sugiriendo una preocupante falta de equidad en las sanciones disciplinarias del programa.

El explosivo choque entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por ‘La casa de los famosos’

El detonante: la salida de Johanna Fadul por comentarios contra ‘Campanita’

Todo se originó el pasado domingo, primero de febrero, durante la jornada de posicionamiento. En un momento de máxima tensión, la actriz Johanna Fadul lanzó una frase que fue calificada de racista por la audiencia. Al confrontar al participante ‘Campanita’, Fadul sentenció: “Me posiciono ante ti porque, definitivamente, tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel”.

La reacción de “El Jefe” fue inmediata, decretando su salida definitiva del programa. Sin embargo, este precedente sirvió para que Martha Isabel Bolaños pusiera sobre la mesa una incómoda pregunta: ¿por qué a unas sí y a otras no?

“¡Esto no daba para expulsión!”: el duro reclamo de Martha Isabel

Horas después del escándalo de Fadul, Martha Isabel compartió a través de sus historias de Instagram una recopilación de videos de la primera temporada del reality. En los clips de la publicación hecha por un seguidor se observa a Karen Sevillano, quien actualmente participa en el espacio del After del programa, refiriéndose a Bolaños con términos despectivos como “trompa larga”, “cuca ancha”, “morronga” y “asolapada”. Bolaños subió a sus historias de Instagram esta publicación compartida con el siguiente mensaje: “Alguien me dejó este recuerdo”.

Gente

Yina Calderón llega a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y, con particular video, confirmó su participación: “Nos fuimos internacionales”

Gente

Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

Gente

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

Gente

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Gente

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Gente

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Gente

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Gente

Karen Sevillano no bajó de “inútil” a Yina Calderón por rol de jueza en ‘La casa de los famosos 3′; la influencer le devolvió el ataque

Gente

Karen Sevillano se fue contra Yina Calderón y fue contundente: “Nada más patético que un payaso sin público”

Gente

Karen Sevillano se despachó por polémica oferta laboral de Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal

El fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano
El fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano Foto: x

Etiquetando directamente a la cuenta oficial del Canal RCN, la actriz caleña cuestionó la coherencia de la producción: “¿Esto no iba para expulsión?”, escribió, dejando entrever que los ataques personales y las ofensas hacia el físico que ella recibió por parte de Sevillano fueron pasados por alto, a diferencia del castigo ejemplar aplicado a Fadul.

Redes sociales explotan contra Karen Sevillano

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

La discusión no se quedó en las cuentas de las celebridades. Miles de internautas se unieron al debate, señalando lo que consideran una “incoherencia” por parte de la influenciadora Karen Sevillano, quien ha sido crítica con los comportamientos ajenos, pero, según los videos revividos, incurrió en conductas similares o peores.

“La verdad, no entiendo cómo una persona como Karen Sevillano venga a decir cosas cuando ella habló supermal de Martha Isabel y Julián Trujillo. Deberían sacarla del After; ella fue homofóbica y se metió con el físico de una persona”, comentó un usuario en la red social X.

Un historial de tensiones en el Canal RCN

La relación entre Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano siempre ha sido combustible puro. Durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ambas protagonizaron algunos de los enfrentamientos más ácidos del formato. Aunque la producción intervino en múltiples ocasiones para mediar en sus diferencias, la herida parece no haber sanado.

El reciente casting de Martha Isabel para formar parte del After del reality también habría sido un punto de fricción, especialmente después de que Sevillano y La Segura mencionaran el nombre de la actriz en su programa digital, reabriendo viejas rencillas.

Más de Gente

Yina Calderón, confirmada para 'La casa de los famosos' de Telemundo.

Yina Calderón llega a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y, con particular video, confirmó su participación: “Nos fuimos internacionales”

Martha Isabel Bolaños expone "pruebas" contra Karen Sevillano tras la salida de Johanna Fadul

“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

Bad Bunny y Ricky Martin

Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

Año nuevo chino 2026

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Bako, cantante de The Mills.

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario racista de Johanna Fadul.

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista que dijo a participante en 'La casa de los famosos 3'.

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Noticias Destacadas