Apenas han pasado tres días desde el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos y el reality ya se ha apoderado de las redes sociales. Desde su episodio de estreno, el formato causó comentarios, especialmente por los roces entre algunos concursantes.

Uno de los primeros momentos que sacudió la casa fue cuando ‘El jefe’ anunció a Marcela Reyes como la última integrante confirmada. Su ingreso causó una discusión inmediata con Valentino Lázaro, lo que encendió la emoción.

La tensión de esta nueva edición aumentó aún más en el capítulo del miércoles 14 de enero con la llegada de Yina Calderón.

La exparticipante (una de las figuras más polémicas de la segunda temporada) regresó ahora como jueza, una dinámica creada para incentivar denuncias, confrontaciones y alianzas estratégicas dentro de la casa.

Esta actividad ya se había realizado en la segunda temporada, cuando la ganadora de la primera edición, Karen Sevillano, asumió el rol de jueza.

Siete en riesgo: así quedó la primera placa de nominados en ‘La casa de los famosos 3′

Karen Sevillano se fue en contra de Yina Calderón por su rol de jueza

La presencia de Yina en esta ocasión dividió a la audiencia: varios usuarios e incluso habitantes de la casa criticaron su desempeño al decir que no era imparcial y la compararon con Sevillano, asegurando que no cumplía con el papel con la misma calidad que la caleña.

La presentadora del After se tomó sus redes sociales para hablar al respecto y para dejar en claro que cuando intentan imitarla es totalmente inútil, porque no sale.

“Me encanta cuando intentan hacer lo mismo que yo, porque ahí se dan cuenta de que, además de envidiosas, son inútiles”, dijo.

Horas más tarde, la misma Yina Calderón le respondió a Karen, afirmando que ella fue con el objetivo de “prender” la casa, cosa que, según ella, la caleña no logra con su programa.

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

“Karen mamita, ese papel de jueza es tuyo, toma te lo devuelvo. Yo solamente fui hoy a prender la casa, cosa que tú no lo logras hacer, porque ni siquiera el after sube de tendencia de nada, entonces no te preocupes, yo ni soy jueza, yo soy chica polémica, yo soy chica reality, a mí me encanta la controversia y el conflicto. Dejamos la casa prendida, que si soy imparcial, parcial juez o no, eso a mí no me importa [SIC]“, dijo inicialmente.

Yina Calderón le contestó a Karen Sevillano la crítica por ser la jueza de 'La casa de los famosos 3' Foto: Instagram: @yinacalderontv

De igual forma, reiteró que su intención era provocar una guerra dentro de la casa: “Yo fui a hacer mi trabajo. ¿Que cuál era? Que los despertara, a que dijeran algo; yo no podría ir normal como vas tú porque o si no eso no se va a prender nunca, entonces no te preocupes, mi intención no es ser juez, mi intención era prender la casa y era la única manera que había para poder entrar, pero ahí la tienes, te la devuelvo”, dijo.

Por último, le recomendó que se preocupara por su programa, pues afirma que, según ella, no va tan bien en rating y números: “Preocúpate más bien porque el after que va en pique”, concluyó.