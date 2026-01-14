La casa de los famosos Colombia se ha convertido en uno de los realities de la televisión colombiana más famosos en los últimos tres años.

En la noche del pasado lunes festivo 12 de enero se estrenó la nueva y tercera temporada de este programa y desde el capítulo número uno empezó a dar de qué hablar.

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya se estrenó. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

En la lista de participantes de esta nueva edición está el famoso actor Alejandro Estrada, lo que abrió la conversación para recordar lo sucedido en la casa de los famosos primera temporada con la actriz Nataly Umaña, su exesposa.

Muchos conocen el contexto de esta situación, y es que durante la transmisión en vivo de este reality, Nataly comenzó a mostrar sentimientos por el panameño Miguel Melfi.

El regreso en pantalla de Nataly Umaña y Alejandro Estrada que nadie esperaba

La situación sobrepasó los límites de su relación y en la dinámica de congelados, Alejandro ingresó a la casa para ponerle fin a su relación en televisión nacional.

Luego de que esto sucediera, y de qué pasarán algunos meses, Alejandro fue confirmado para participar en MasterChef Celebrity, reality de cocina en el que conoció a la presentadora y locutora Dominica Duque, quien un tiempo más tarde se convirtió en su nueva pareja.

Sin embargo, esta relación no tuvo futuro, pues llegó a su fin más pronto que tarde.

Alejandro Estrada habló de su expareja. Foto: Captura de Instagram @alejoestrada / Captura de Tiktok los40colombia

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada por Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos’

Tanto Estrada como Umaña en un principio no hablaron de lo que fue la infidelidad y la separación en vivo que tuvieron, pero en el primer capítulo, primera noche de todos los famosos en la casa en este 2026, el tema volvió a surgir por una pregunta que la famosa DJ, Marcela Reyes le hizo directamente a Alejandro.

“Yo descargué la aplicación, igual que todo Colombia, para ver tu entrada a la casa de los famosos 1, ¿Esa tusa cuánto te duró Alejo? La verdad”, preguntó Marcela, quien también es conocida como la reina del beat en el país.

De una manera muy relajada y segura, Alejandro respondió que la “tusa” por su expareja le duró “Por ahí qué, dos, tres meses”, dijo.

Con el objetivo de indagar más, Marcela le afirmó a Estrada que se sentía identificada con ella y también recalcó que hizo lo que muchas personas en Colombia querían, preguntarle directamente sobre esta situación que vivió.

“¿Muy dura? Yo he pasado muchas tusas, entonces yo me identifiqué contigo [...] Yo acabo de hacer la pregunta que toda Colombia quería hacerle a Alejandro, se la acabé de hacer”.

Nataly Umaña pidió cacao para entrar con Alejandro Estrada a ‘La casa de los famosos’; habló de “separación en vivo”

En la conversación también intervino Tebi Bernal, señalando que no le hablara más de eso que lo ponía sentimental, y a su vez, afirmó igual que Alejandro que lo más duro no fue tanto la situación, sino tomar la decisión de ir a la casa.

Sin embargo, Alejandro Estrada confirmó que el tema de sus exparejas hace parte de su pasado y que ahora goza de su soltería, la cual nunca había tenido.

“Es algo superado y ya, ya está. Yo llevo soltero ocho meses, nunca había estado soltero”, concluyó.