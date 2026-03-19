Yuli Ruiz, en el ojo huracán: el video de la modelo bailando de manera “inapropiada” con un menor en un colegio

La participación de Yuli Ruiz en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia continúa siendo uno de los focos principales de conversación en las redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, el interés no se ha centrado en su convivencia o su relación sentimental dentro del reality de Canal RCN, sino en la difusión de un video de vieja data que ha despertado una oleada de cuestionamientos entre los internautas.

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En las imágenes que circulan de forma viral en redes sociales como X y TikTok, se observa a la creadora de contenido participando en lo que parece ser un evento organizado por una emisora radial en una institución educativa. Según se aprecia en el clip, Ruiz aparece sobre una tarima realizando movimientos de baile catalogados por diversos usuarios como “inapropiados” o “subidos de tono”, dada la presencia de menores de edad y el contexto académico del lugar.

El video muestra a la influenciadora interactuando de cerca con un estudiante durante una dinámica de concurso por artículos promocionales. La situación ha provocado que cientos de seguidores del programa y ciudadanos en general expresen su inconformidad, señalando una presunta falta de respeto en un espacio público destinado a niños, niñas y adolescentes.

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Hasta el momento, ni Yuli Ruiz ni su equipo de comunicaciones han emitido un pronunciamiento oficial que aclare el contexto de las circunstancias bajo las cuales se desarrolló la actividad. Esta ausencia de respuesta ha permitido que el debate crezca, dividiendo las opiniones entre quienes exigen una explicación y quienes consideran que el video está siendo descontextualizado para afectar su imagen dentro de la competencia televisiva.

Es importante precisar que, aunque el video ha cobrado relevancia mediática recientemente, este video parece no ser muy reciente y correspondería a su trayectoria previa como figura pública y modelo. No obstante, el impacto que ha generado este video en su reputación es importante, especialmente en un momento donde su permanencia en el programa depende del apoyo del público.

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El presente de Yuli Ruiz en ‘La Casa de los Famosos’

Este episodio se suma a la reciente inestabilidad que vive la participante dentro del reality. Ruiz ha sido noticia constante por su vínculo sentimental con el actor Alejandro Estrada, una relación que, tras cuatro semanas de intensos momentos, parece haber llegado a su fin.

Según los fragmentos de la transmisión 24/7, la modelo paisa manifestó sentirse “controlada” por Estrada, lo que derivó en una conversación donde ambos decidieron tomar distancia. “Me has cuidado muy bien, pero no me gusta sentirme controlada”, expresó Ruiz. Ante esto, el actor aceptó el alejamiento, dejando en el aire si la ruptura es definitiva o una estrategia de juego.