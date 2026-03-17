Katy perry: el angustiante video en el que se vería a la cantante envuelta en llamas, ¿cuál es su estado de salud?

Un video de pocos segundos, difundido masivamente en redes sociales, ha encendido las alarmas entre los seguidores de la estrella del pop Katy Perry. Las imágenes muestran a una mujer, con un vestuario blanco, siendo alcanzada por el fuego durante lo que parece ser la producción de un videoclip musical.

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En el clip, que ha circulado principalmente en X y TikTok, se observa una escenografía preparada para el uso de efectos pirotécnicos. En un momento determinado, las llamas se propagan por el vestido de la protagonista, quien intenta alejarse mientras el equipo de producción interviene rápidamente con extintores. Según reportes de usuarios que aseguran haber estado cerca de la producción, un miembro del equipo técnico habría resultado con quemaduras leves al intentar auxiliar a la mujer.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la persona afectada es Katy Perry o una doble de acción. Es una práctica estándar en la industria de Hollywood y la música que, para escenas que involucran fuego real o “stunts” de alto riesgo, se utilicen profesionales debidamente protegidos y entrenados, conocidos como dobles de acción.

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La preocupación de los fanáticos no es aislada. El interés por este video coincide con el registro de una nueva canción titulada ‘Watch It Burn’ en la base de datos de ASCAP (Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores) en noviembre de 2025. Este registro legal sugiere que Perry se encuentra en la fase de preparación de su próximo disco musical.

Las teorías en redes sociales apuntan a que el título del sencillo “mira cómo arde”, guarda una relación directa con la estética de fuego vista en el video filtrado. Además, el uso de siglas como WIB26 en foros de fans refuerza la hipótesis de que el lanzamiento oficial podría estar programado para el transcurso de este año.

El video ha generado una división de opiniones entre los internautas. Mientras un sector critica lo que consideran un riesgo innecesario en la era de los efectos digitales (CGI), otros defienden la búsqueda de realismo artístico. Comentarios como “con tanta tecnología que hay ahora, arriesgarse así parece innecesario” contrastan con quienes recuerdan que Perry es famosa por producciones de alto nivel visual, como se vio en sus giras anteriores y videos icónicos como Firework. Sin embargo, la aparente angustia en el audio del video es lo que ha alimentado la narrativa de un posible accidente.

Katy Perry ha consolidado su carrera no solo por sus éxitos en las listas de Billboard, sino por su capacidad de crear mundos visuales complejos. Desde su presentación en el Super Bowl hasta sus residencias en Las Vegas, el uso de tecnología y efectos especiales ha sido una constante. No obstante, este incidente, pondría nuevamente sobre la mesa el debate sobre los protocolos de protección en los sets de grabación de la industria del entretenimiento.

Por ahora, el estado de salud de la cantante es desconocido, pero parece no estar en riesgo, dado que ha mantenido actividad indirecta en sus plataformas, aunque el silencio específico sobre este clip continúa generando interrogantes que solo un comunicado oficial podrá despejar.