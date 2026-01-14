Siete en riesgo: así quedó la primera placa de nominados en ‘La casa de los famosos 3′

La casa de los famosos Colombia se ha convertido en uno de los realities más vistos y comentados de la televisión nacional.
Una prueba de esto es el impacto que causó el estreno de su tercera temporada, la cual se llevó a cabo en la noche del lunes festivo 12 de enero, cuando desde el primer capítulo comenzó a captar la atención del público.
Esta nueva temporada reúne a varias figuras conocidas por su historial de controversias. Aunque algunos ingresaron mostrando una aparente actitud tranquila, la convivencia diaria (aunque solo llevan tres días) ha ido revelando facetas muy distintas.
Las tensiones no tardaron en aparecer y ya se empiezan a evidenciar los primeros roces y desacuerdos entre los participantes, alimentando la conversación alrededor del programa.
Estos roces quedaron claros en el capítulo de este miércoles, 14 de enero, luego de que se realizara el juicio a cargo de la jueza Yina Calderón y la actividad de la nominación, la cual fue por parejas.
La líder de la semana, Alexa Torrex, fue la encargada de armar las parejas y luego el jefe estableció que la mitad de las parejas nominaran en confesionario y la otra mitad en la sala.
En esta ocasión había tres personas por las que no se podía votar: Maiker (fue salvado gracias al poder de la inmunidad), Nicolás (Nominado por Renzo debido al poder de la nominación asesina) y Yuli (Nominada por Johanna Fadul debido a un poder).
Así se vivió la primera noche de nominación en ‘La casa de los famosos 3′
En confesionario
- Alexa y Nicolás: 2 puntos, luisa - 1 punto, Manuela
- Tebi y Juan Palau: 2 puntos, lorena - 1 punto, Marilyn
- Marcela y Manuela: 2 puntos, juanse - 1 punto, Valentino
- Eidevin y Alejandro Estrada: 2 puntos, beba - 1 punto, Sara
- Juanda y Maiker: 2 puntos, renzo - 1 punto, Manuela
- Campanita (doble voto por sobre en la despensa) y Sofia: 4 puntos, Luisa - 2 puntos, Lorena
De frente
- Luisa y Beba: 2 puntos, Manuela - 1 punto, Tebi
- Marylin y Yuli: 2 puntos, Mariana - 1 punto, Beba
- Renzo y Sara: 2 puntos, Luisa - 1 punto, Lorena
- Johanna y Mariana: 2 puntos, Marylin - 1 punto, Valentino
- Lorena y Valentino: 2 puntos, Tebi - 1 punto, Luisa
Así quedó la primera placa de nominación
Luego de la desconexión, Carla y Marcelo mostraron cómo quedó la placa y revelaron quienes fueron los participantes escogidos por la casa y quienes por el público.
- Nicolás: poder, y fue nominado por Renzo
- Renzo: nominado por el público
- Luisa: nominada por la casa
- Lorena: nominada por la casa
- Marylin: nominada por el público
- Beba: nominada por la líder
- Yuli: poder, y fue nominada por Johanna Fadul