Yina Calderón llegó como jueza a ‘La casa de los famosos 3′ y desató la guerra dentro; le llovieron críticas: “Yina no la da”

Van tres días desde que la tercera temporada de La casa de los famosos inició, y desde su primer capítulo el reality dio de qué hablar, sobre todo en las redes sociales.

Una de las primeras cosas que activó la conversación entre los seguidores del programa fue la discusión que se dio entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes en el momento en el que ella fue revelada por ‘El Jefe’ como la última participante confirmada del formato de entretenimiento.

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

En el capítulo de este miércoles 14 de enero llego a la casa más famosa del país Yina Calderón, una de las ex participantes más polémicas de la segunda temporada en el papel de la honorable jueza para llevar a cabo la controversial dinámica del juicio en donde el objetivo es realizar denuncias y empezar a poner a los participantes en contra.

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

En la segunda temporada esta misma actividad se realizó y la jueza fue la ganadora de la primera edición, Karen sevillano. Si bien se desataron varias discusiones, el hecho de qué Yina fuera la jueza en esta temporada hizo que muchos no soportaran esto y se fueran en contra de ella llenándola de críticas y comparándola con Karen diciendo que no lo hacía tan bien como la caleña.

“Ay no qué hartera, que vaya Karen mejor”; “Ese puesto siempre será de Karencita mamita, las copias salen borrosas”; “Realmente eso es de @karensevillano. Abigail no la da nadita”; “No mi linda, no vas”; “A Yina no le da, no tiene congruencia ni cuando hace un personaje, que vuelva @karensevillano”; “Prefiero a Karen Sevillano, tristemente la cagaron”, fueron algunos de los comentarios en defensa de Karen.

Sin embargo, hubo algunos internautas que se pusieron de parte de Yina y afirmaron lo que ella misma dijo en cuanto entró, tuvo que ingresar para que el reality se volviera interesante.

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

“Sin duda ella es la que le dará el rating a esta temporada”; “Para bien o para mal Yinita la prende, espero lo haga increíble. La casa necesita soltura”; “Yina sacándole provecho a todo, amo” Que mueva esa casa que hay mucho mueble"; “Pues me encanta. Si algo sabe hacer Yina Calderón es encender todo”; “Prepárense para esta jueza!! No es una jueza igual a todas... No les digo más”; “Yina es un caso, por lo menos hará sentir algo porque la verdad si está muy suave esa casa”; “Sí, gusta! Ahora me cae bien Yina”, dejaron algunos.