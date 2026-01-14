Gente

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

La participante no ocultó su sentir con las palabras de la famosa presentadora de RCN.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 6:01 p. m.
Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento.
Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento. Foto: Canal RCN - Instagram @carlagiraldo / Montaje SEMANA

La tercera temporada de La casa de los famosos comenzó con gran impacto en su noche de estreno, en la que se presentaron oficialmente los 24 participantes que competirán en esta edición. Cada uno tuvo su primer espacio para mostrarse ante las cámaras y adelantar cómo planea desenvolverse dentro del juego, permitiendo al público hacerse una idea inicial de sus posibles estrategias.

Desde el primer episodio, la convivencia generó reacciones divididas entre los televidentes, quienes siguieron de cerca los primeros movimientos y actitudes de algunas celebridades. La producción dejó claras las reglas del juego y reveló la conformación de los dos equipos, marcando el inicio de las alianzas y tensiones.

Durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán explicaron los poderes asignados por El Jefe, decisiones que obligaron a los participantes a actuar de manera determinante desde el arranque. Valentino Lázaro fue el encargado de organizar a los famosos en las habitaciones, mientras que Renzo tomó la decisión de enviar directamente a Nicolás Arrieta a la primera placa de eliminación.

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Sin embargo, un instante que captó la atención de los televidentes fue uno protagonizado por la presentadora del formato y Beba, exparticipante del Desafío. Ambas cruzaron un par de palabras, dejando a la vista un posible roce por un tema que se hizo viral en el pasado.

Gente

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Gente

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Gente

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Gente

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Gente

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Gente

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: emotivas palabras de la pequeña hija del artista popular. “Yo hablé con mi papá”

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

Ola de memes tras el estreno de ‘La casa de los famosos 3′; Melissa Gate y los atuendos fueron protagonistas: “Vestido de licuadora”

Gente

“Te chiflaste, amiguita”: exintegrante de LCDLF ‘peinó’ a Carla Giraldo tras polémico desplante en vivo; ¿qué pasó?

Gente

Carla Giraldo le tiró ácida pregunta a Mariana Zapata y la dejó sin palabras frente a todos en gala de ‘La casa de los famosos 3’

Foto: Captura de pantalla / X
Beba en el Desafío Foto: Foto: Captura de pantalla / X

Reacción de Beba a comentario ácido de Carla Giraldo

De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa se encontraba realizando la visualización del poder que le tocó con el globo dorado, mientras sus compañeros y los conductores del programa esperaban.

Cuando le tocó explotar la bomba, la participante se agachó a recoger el pergamino que estaba adentro para leer si tenía alguna herramienta para el juego. Allí fue cuando Carla Giraldo tomó la palabra y metió una broma relacionada con una tendinitis que habría sufrido la mujer antes.

La también actriz recurrió a este detalle para molestar a la concursante, quien no se aguantó y reaccionó de manera inesperada.

La tendinitis la dejó estirarse”, comentó Giraldo.

Beba, levantando la mirada, y bastante seria, replicó a estas palabras, demostrando que, posiblemente, le respondería mal a futuro si se volvía a hacer un chiste similar.

No, mi amor, no hay tendinitis ya, gracias a Dios”, mencionó.

Cabe recordar que Beba en el Desafío dio mucho de qué hablar por su actitud, su personalidad, la pelea que tuvo con Andrea Serna, su expulsión y sus malas decisiones.

Más de Gente

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Julio Iglesias

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento.

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Yeison Jiménez y su esposa

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: Jhon Alex Castaño se despide con sentida interpretación. “Me lo tomo por ti”

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Hermana de Yeison Jiménez lo despidió.

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Noticias Destacadas