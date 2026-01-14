Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

La tercera temporada de La casa de los famosos comenzó con gran impacto en su noche de estreno, en la que se presentaron oficialmente los 24 participantes que competirán en esta edición. Cada uno tuvo su primer espacio para mostrarse ante las cámaras y adelantar cómo planea desenvolverse dentro del juego, permitiendo al público hacerse una idea inicial de sus posibles estrategias.

Desde el primer episodio, la convivencia generó reacciones divididas entre los televidentes, quienes siguieron de cerca los primeros movimientos y actitudes de algunas celebridades. La producción dejó claras las reglas del juego y reveló la conformación de los dos equipos, marcando el inicio de las alianzas y tensiones.

Durante la gala, Carla Giraldo y Marcelo Cezán explicaron los poderes asignados por El Jefe, decisiones que obligaron a los participantes a actuar de manera determinante desde el arranque. Valentino Lázaro fue el encargado de organizar a los famosos en las habitaciones, mientras que Renzo tomó la decisión de enviar directamente a Nicolás Arrieta a la primera placa de eliminación.

Sin embargo, un instante que captó la atención de los televidentes fue uno protagonizado por la presentadora del formato y Beba, exparticipante del Desafío. Ambas cruzaron un par de palabras, dejando a la vista un posible roce por un tema que se hizo viral en el pasado.

Beba en el Desafío Foto: Foto: Captura de pantalla / X

Reacción de Beba a comentario ácido de Carla Giraldo

De acuerdo con lo que quedó registrado, la famosa se encontraba realizando la visualización del poder que le tocó con el globo dorado, mientras sus compañeros y los conductores del programa esperaban.

Cuando le tocó explotar la bomba, la participante se agachó a recoger el pergamino que estaba adentro para leer si tenía alguna herramienta para el juego. Allí fue cuando Carla Giraldo tomó la palabra y metió una broma relacionada con una tendinitis que habría sufrido la mujer antes.

La también actriz recurrió a este detalle para molestar a la concursante, quien no se aguantó y reaccionó de manera inesperada.

“La tendinitis la dejó estirarse”, comentó Giraldo.

Beba, levantando la mirada, y bastante seria, replicó a estas palabras, demostrando que, posiblemente, le respondería mal a futuro si se volvía a hacer un chiste similar.

“No, mi amor, no hay tendinitis ya, gracias a Dios”, mencionó.

Cabe recordar que Beba en el Desafío dio mucho de qué hablar por su actitud, su personalidad, la pelea que tuvo con Andrea Serna, su expulsión y sus malas decisiones.